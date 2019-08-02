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В Харьковской области "накрыли" канал нелегальной миграции в РФ

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

В Харьковской области "накрыли" канал нелегальной миграции в РФ
Фото: npu.gov.ua

Правоохранители блокировали деятельность группировки, которая занималась нелегальной переправкой людей из Украины на территорию РФ. Об этом говорится в сообщении национальной полиции. 

В состав преступной группы вошли три человека: гражданин России (житель города Харькова) и два жителя Луганской области.

Участники группировки незаконно переправляли через государственную границу Украины вне пропуска нелегалов с территории Украины в РФ и наоборот.

Членов группы задержали при организации и попытке незаконной переправки через государственную границу Украины двух граждан.

Все злоумышленники задержаны, им объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Напомним, в июле полиция Харькова задержала 24-летнего харьковчанина, который вербовал девушек с целью их сексуальной эксплуатации в Китае. Мужчина вместе с сообщником подыскивал в Харькове 25 и 27-летних девушек и использовал их уязвимое состояние из-за тяжелых личных обстоятельств. 

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