Окружной админсуд Киева подтвердил остановку реформы питания в армии

Окружной административный суд Киева подтвердил свое решение о приостановке действия приказа Минобороны о переходе военных частей на новую систему питания. Об этом сообщил Офис Реформ МОУ на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня в Окружном административном суде Киева состоялось заседание. МО Украины опротестовывало решение этого органа, которое перекрыло переход ВС Украины на прогрессивную систему питания по каталогу. Суд 2 августа мы проиграли, так как судья Мазур не разблокировала приказ №90 о переходе на новое питание", - сказано в сообщении.

Следующее заседание по этому делу состоится 13 августа.

Руководитель реформы питания ВСУ в проектном офисе реформ МОУ Диана Петреня сообщила, что практически уверена, что в этом году перехода новых частей на систему питания по каталогу не будет.

Напомним, Вооруженные силы Украины начали интенсивный переход на новую систему питания по каталогу в 2018 году, что позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 позиций и значительно улучшить уровень и качество питания военнослужащих. По состоянию на июль 2019 года 50% военнослужащих ВС Украины перешли на новую систему питания по каталогу. До конца 2019 года на новую систему планируют перевести 100% личного состава.

Среди скандальных решений Окружного админсуда Киева: восстановление в должности экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, экс-главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и экс-главы Государственной авиационной службы Дениса Антонюка. Приступить к обязанностям восстановленным чиновникам не удалось, однако они получили компенсации зарплаты за время "вынужденного прогула" в период судебных разбирательств в связи с увольнением.

А также восстановление в должности отстраненного ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой, отстранение от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяны Супрун.