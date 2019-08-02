Минобороны РФ выслало с Донбасса 20 офицеров за воровство, - разведка

В июле в военных частях РФ в ОРДЛО провели ротацию руководящего состава.

Российское командование уволило с должностей и выслало с Донбасса 20 офицеров из-за разворовывания материальных ресурсов в июле. Об этом сообщила разведка Минобороны Украины, заявил сегодня на брифинге спикер ведомства Дмитрий Гуцуляк.

В июле на оккупированные территории ОРДЛО прибыла инспекционная комиссия из РФ, также была проведена ротация офицеров в подразделениях оккупантов. Проверку связывают с многочисленными злоупотреблениями российских офицеров.

"Данные мероприятия связаны с выявлением ... многочисленных злоупотреблений служебным положением российских офицеров и их причастность к разворовыванию материальных ресурсов: продуктов питания, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и запчастей. Как сообщает ГУР Минобороны, по решению российского командования более 20 причастных к злоупотреблениям офицеров ВС РФ отстранены от занимаемых должностей и высланы с временно оккупированной в Донецкой и Луганской областях в Россию", - сообщил спикер Минобороны.

Уволенных офицеров заменили новоприбывшие российские военные.

Напомним, по данным Генерального штаба на Донбассе, в аннексированном Крыму и вдоль границы с Украиной размещены около 82 тыс. российских военнослужащих.