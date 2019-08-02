В Каховке демонтировали памятник Фрунзе

Сегодня, 2 августа, работники коммунальной службы Каховки (Херсонская область) демонтировали памятник Михаилу Фрунзе, советскому революционеру времен гражданской войны. Об этом сообщает региональное издание "Херсон.нет.юа".

Фото: Херсон.нет.юа

Памятник отправят в исторический Каховский музей, где с 2014 года находится памятник вождю пролетариата Владимиру Ленину.

Напомним, памятники лидерам и героям гражданской войны и российским революциям начала ХХ века подпадают под закон о декоммунизации и должны быть демонтированы.