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В Каховке демонтировали памятник Фрунзе

Памятник увезли в исторический музей.

Сегодня, 2 августа, работники коммунальной службы Каховки (Херсонская область) демонтировали памятник Михаилу Фрунзе, советскому революционеру времен гражданской войны. Об этом сообщает региональное издание "Херсон.нет.юа".

Фото: Херсон.нет.юа

Памятник отправят в исторический Каховский музей, где с 2014 года находится памятник вождю пролетариата Владимиру Ленину.

Напомним, памятники лидерам и героям гражданской войны и российским революциям начала ХХ века подпадают под закон о декоммунизации и должны быть демонтированы.

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