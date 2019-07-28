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Памятный знак воинам УПА в Харькове в очередной раз облили красной краской

Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве.

Фото: Мілла Денчик/facebook

В Молодежном парке Харькова вандалы облили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов Украинской повстанческой армии. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, передает УНН.

Инцидент произошел ночью, 27 июля.

"Сотрудниками полиции принимаются меры по установлению личностей правонарушителей и их местонахождение", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, этот памятник неоднократно становился предметом атаки вандалов. 13 октября 2017 года его облили красной краской, 13 февраля 2018 года на нем нарисовали полосы белого и красного цвета, в конце июня 2018 года - пытались взорвать, в августе 2018 года и в июне 2019 монумент в очередной раз обливали красной краской.

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