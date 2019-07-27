Суд отпустил под домашний арест "влиятельного наркодилера"

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения одному из участников международного наркокартеля, которые были задержаны украинской полицией в ходе спецоперации.

Гражданина России, который был приговорен к аресту с возможностью внесения залога в 10 млн гривен, суд отпустил под ночной домашний арест.

Об этом сообщил заместитель начальника Национальной полиции, глава криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, россиянин, о котором идет речь, известен странах Евросоюза и США как один из "влиятельных наркодельцов мира". В апреле 2017 года в аэропорту "Борисполь" он был задержан как лицо, которое значится в международном розыске в базах Интерпола за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в крупных размерах в составе организованной группы. Решением Печерского суда ему была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего арест.

"В дальнейшем было вынесено постановление об отказе экстрадиции этого «уважаемого гражданина» в связи с наличием у него ... статуса беженца с РФ", - рассказал Аброськин в фейсбуке.

В июне текущего года указанный гражданин в ходе проведения специальных мероприятий был задержан сотрудниками Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины в составе международной преступной организации. Тогда было изъято кокаина на сумму более одного миллиарда гривен.

"И вчера этому «уважаемому» гражданину почему-то судьба снова улыбнулась - судьей Печерского районного суда Киева изменена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 млн гривен на ночной домашний арест без применения электронных средств контроля", - добавил глава криминальной полиции.

В начале июля украинская полиция заявила о задержании крупной партии кокаина, который из Латинской Америки через Украину поставляли в страны Западной Европы. Первые шесть подозреваемых были задержаны 19 июня. Среди них - трое граждан других стран. Во время обысков у преступников изъято около 270 кг кокаина, стоимость которого по ценам "черного рынка" - около 40 млн долларов.

1 июля были задержаны еще трое наркодельцов, в том числе двое иностранцев. У указанных лиц изъято 130 кг кокаина. По ценам "черного рынка" это составляет около 20 млн долларов.

Задержанным инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) УК Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.