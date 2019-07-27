Инженеры еще раз попытаются посетить разрушенный мост в Станице Луганской

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер анонсировал еще один визит строительной команды в Станицу Луганскую для осмотра объема работ по восстановлению моста. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Инженеры-строители уже посещали мост. Как я понимаю, в понедельник будет еще один их визит", - сказал Волкер на брифинге в субботу в Киеве.

При этом американский дипломат выразил мнение, что прогресса в восстановлении моста удастся достичь, если Россия сделает шаги поддержки этого проекта.

Напомним, о намерении восстановить разрушенный мост заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Станицу Луганскую еще 7 июня. 26-29 июня в этом районе произошло разведение сил, предусмотренное минскими договоренностями 2015 года.

17 июля стало известно, что на заседании ТКГ была достигнута договоренность о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, в том числе сноса фортификационного сооружения на мосту через Северский Донец. Сообщалось, что украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста.

Однако боевики "ЛНР" не допустили специалистов к разрушенному мосту, чтобы подготовить проект восстановления.