Делегация США во главе с специальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Куртом Волкером 26 июля посетила район проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Во время визита господин Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор встретился с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирским. В частности, состоялся брифинг Командующего ОС по текущей ситуации безопасности в районе проведения ООС. Также, делегация США посетила КПВВ "Станица Луганская" и пообщалась с местными жителями", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщалось, в ходе визита в Украину Курт Волкер и постоянный представитель США при Европейском Союзе Гордон Сондланд встретились с президентом Владимиром Зеленским. Стороны обсудили текущую ситуацию в зоне проведения операции Объединенных сил, в частности, процесс разведения сил и средств у Станицы Луганской.

В ходе встречи была отмечена необходимость осуществления оккупационными властями ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения.

Напомним, Курт Волкер прибыл в Киев вчера, 25 июля. В частности, он вместе послом Уильямом Тейлором встретился с главой наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Айваром Абромавичюсом, украинскими политиками и чиновниками.