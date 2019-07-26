Женщина с 2016 года находилась в розыске.

В четверг, 25 июля, в аэропорту "Борисполь" задержали фигурантку газового дела Онищенко, которая находилась в розыске с августа 2016 года.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Женщина подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (растрата), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) УК Украины Уголовного кодекса Украины.

Имя подозреваемой в сообщении не указано. На сайте НАБУ сообщается о розыске по данному делу четырех подозреваемых, в том числе двух женщин. Одна из них - мать Онищенко Инесса Кадырова, но у нее немного другие статьи УК.

Другая - Елена Павленко.

Напомним, по версии следствия, народный депутат Александр Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей".

В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В "газовой схеме" замешаны 29 человек. Среди них - двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные - работники "Укргаздобыча", юрист, финансисты, руководители компаний и пр.

В рамках досудебного расследования восемь подозреваемых признали свою вину и заключили соглашения о признании вины. Расследование в отношении еще 12 человек также завершено: обвинительные акты по ним уже направлены в суд. Семь подозреваемых, в том числе Онищенко, на момент завершения досудебного расследования в розыске.

Дело Александра Онищенко - одно из первых громких дел НАБУ.

5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.