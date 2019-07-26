Троих фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" отправили в психбольницу, - адвокат

Вчера, 25 июля троих фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" поместили в психиатрическую больницу. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает "Крым.Реалии".

Он уточнил, что не попал в следственный изолятор к своему подзащитному Арсену Абхаирову и пошел в психиатрическую больницу, так как недавно его ознакомили с постановлением стационарной экспертизы. Помимо Арсена Абхаирова в психбольнице находятся Рустем Эмирусеинов и Эскендер Абдулганиев.

Адвокат добавил, что его подзащитный "чувствует себя нормально", однако подчеркивает, что "помещение в психиатрическую больницу его унижает". Семедляев назвал это формой карательной психиатрии.

"Из-за того, что ребята отказываются сотрудничать со следствием, а не признаются в инкриминируемом им преступлении и не считают себя террористами, они подвергаются такой форме давления, как помещение в психиатрическую больницу", – подчеркнул адвокат.

Россия пока никак не откомментировала информацию об отправке фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" в лечебницу для душевнобольных.

Напомним, в 2016 году российская власть начала гонения против участников религиозного движения "Хизб ут-Тахрир" в оккупированном Россией Крыму. Это движение запрещено в России как террористическое, но не запрещено в Украине.

Четверо жителей Севастополя уже приговорены к разным срокам лишения свободы. "Организатор" ячейки Руслан Зейтуллаев получил двенадцать лет колонии строгого режима, остальные - по пять лет колонии общего режима.

18 июня Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова вынес приговор пяти крымским татарам в рамках этого дела.

Теймур Абдуллаев приговорен к 17 годам строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Узеир Абдуллаев - 13 лет, Айдер Салединов - 12 лет, Рустем Исмаилов - 14 лет, Эмиль Джемаденов - 12 лет.

После обжалования этого решения, фигурантам цинично смягчили срок заключения всего на три месяца.