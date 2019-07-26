Братья Кличко подали в суд на телеканал "1+1"

"Я и мой брат подали иск в суд на канал 1+1, который поливает нас грязью", - сообщил мэр Киева.

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко подал в суд на телеканал "1+1".

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

Кличко убежден, что масштабную кампанию по дискредитации против него организовали представители новой власти и соратники экс-президента Виктора Януковича.

"Против меня развернута широкая компания по дискредитации... Я и мой брат подали иск в суд на канал 1+1, который поливает нас грязью. Им уже мало меня одного, они решили взяться за брата", - заявил Кличко.

Он отметил, что владелец телеканала Александр Ткаченко заинтересован в увольнении главы КГГА, чтобы занять его должность, что сказывается на ангажированности сюжетов канала.

"Нельзя говорить о незаангажированности канала, когда его руководитель является не только представителем политической силы, но одним из претендентов, как его называют, на пост главы КГГА... Мне безразличны различные претенденты, но очернять свою репутацию я не позволю. Я буду защищаться законными методами", - подчеркнул Кличко.

В качестве примера "черного пиара" он привел сообщения о стоимости скандального пешеходного моста в центре Киева.

"Мост не стоит 400 миллионов. Это сумма нескольких проектов, которые взяли и "натянули" на мост. Мост, как я ранее и заявлял, стоит 270 миллионов", - подчеркнул мэр.

"Дело не в кресле, дело в принципах", - подчеркнул он, добавив, что, по его мнению, действия новой власти являются "наступлением на местное самоуправление и сворачиванием реформы децентрализации".

Напомним, 24 июля Офис президента Владимира Зеленского обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Ранее глава ОП Андрей Богдан пригрозил Кличко разделением должностей мэра Киева и главы КГГА. В ответ на это мэр пригрозил инициировать внеочередные выборы гоавы столицы.

В 2003 году Конституционный Суд решил, что Киевская горадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем. Однако, когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное "регионалам" парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА будь-кого по своему усмотрению, а не того человека, за которого голосовали киевляне. В результате этого в ноябре 2010 года тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.

В мае 2014 года мэром Киева был избран Кличко, и новый президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА.