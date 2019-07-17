ЗеКиев: шагреневая кожа

Итак, сценарий Офиса Президента относительно Киева понятен. Но удастся ли его реализовать? Когда? И кто его главные действующие лица?

«…У меня состоялась встреча с Президентом Зеленским . Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно, о разделении полномочий в управлении столицей. Председатель КГГА - его вертикаль, и он собирается туда назначить своего человека. Спасибо, что пообещал предупредить, что не из прессы я узнаю, когда именно это произойдет», - неделю тому написал в своем фейсбуке мэр Виталий Кличко.

«Тот, кто владеет Парижем, владеет Францией». Эту фразу – не дословно, но суть верна – приписывают Наполеону Боннапарту. Не то, чтобы в ЗеКоманде любили историю, но осознание необходимости установить контроль над украинской столицей, тут присутствует. Направленные на это действия в последнее время активизировались.

Фото: facebook/Кличко - мер

Диспозиции

Как известно, власть в столице формально распределена между главами Киевсовета и КГГА. В 2003-м году Конституционный суд постановил: поскольку КГГА де-факто является исполнительным органом Киевсовета, значит и возглавлять его должен тот человек, которого избрали киевляне.

В ноябре 2010-го Виктор Янукович эти две должности разделил (ВР оперативно внесла поправки в профильный закон). Леониду Черновцекому пообещали, что не станут «доганять» и отпустили с миром в эмиграцию, а столицу возглавил Александр Попов.

В 2014-м на внеочередных выборах победил Кличко, и Президент Порошенко тут же назначил его главой КГГА – это было частью знаменитых «Венских соглашений» между ними.

И вот теперь глава Офиса Президента Андрей Богдан публично угрожает Виталию Кличко повторением сценария Черновецкий-Попов. "У меня есть договоренность, что мэр Киева демонстрирует открытую, честную, прогосударственную позицию в экономических и политических вопросах и в интересах граждан города Киева. И тогда мы примем кадровое решение по нему», - заявил чиновник Богдан в недавнем интервью РБК-Украина.

Забыв, видимо, что «строить» киевского городского голову, избранного горожанами, – явно не его компетенция. Не говоря о том, чтобы делать по нему «кадровые выводы».

Однако, когда угрозы Богдана подтверждает сам Зеленский, они приобретают уже вполне зримые очертания.

Фото: president.gov.ua

За что боремся?

Считается, что мэр занимается горсоветом и имеет представительские функции, тогда как реальная власть у главы КГГА. Но при ближайшем рассмотрении выясняется: эта должность не так уж заманчива.

Во-первых, финансы. Их распределение – компетенция Киевсовета, контролируемого мэром.

Да, и не только финансы. КГГА – исполнительный (!) орган Киевсовета, на самодеятельность – даже при всем большом желании, не способный.

А что важно в Киевсовете? Правильно, большинство. Разумеется, с победой Зе некоторые депутаты Киеврады стремительно «позеленеют», но вряд ли Банковой удастся сколотить в столице свое полноценное большинство без проведения выборов. Это – два.

В продолжение – пункт три: мэр – фигура политическая. И если на главу КГГА запросто можно валить все «шишки», связанные с ЖКХ, строительством, жизнеобеспечением деятельности большого города, то мэр – представитель интересов жителей трехмилионного мегаполиса.

К тому же, в активе Кличко остается инструмент под названием Ассоциация городов Украины (он ее возглавляет). При желании, его вполне можно использовать в политических целях. Да, и идею «партии мэров» с повестки дня никто не снимал (несмотря на то, что Кернес с Трухановым творчески ее «переосмыслили»).

И четыре – процедурные тонкости.

Зная их и умело используя, можно даже самую сложную ситуация обернуть себе на пользу. Например, всем известное здание на Крещатике принадлежит Киевсовету, а КГГА там просто арендатор. Неровен час, с разделением должностей, столичные депутаты могут передумать сдавать свои помещения в аренду и отправят КГГА куда-нибудь подальше. На Борщаговку, примером. Или Теремки. Ну, а что? И вполне, кстати, вписывается в нынешнюю риторику президентской команды о необходимости разгрузить центр города «от чиновников и машин».

Кто борется?

Главным претендентом «на Киев» от ЗеКоманды является... крепко сидите? … генпродюсер «Плюсов» Александр Ткаченко.

В настоящее время Ткаченко баллотируется в Раду от «Слуги народа» и уже успел заявить, что под куполом намерен заняться вопросами местного самоуправления. Где он – опытный журналист, первоклассный кино и телеменеджер – и местное самоуправление, история умалчивает, но из песни слов не выкинешь.

К столице Ткаченко присматривается давно. По имеющейся информации, его потенциальный «мэрский рейтинг» составляет - по разным оценкам - от 9 до 14% (собственные внутренние замеры команды). Это – вне условий кампании, но при условии поддержки бренда «Слуга народа». Цифра – как для предварительных прикидок – немаленькая, но ее омрачают аналогичные показатели Кличко. У Виталия Владимировича в городе сегодня честные 38%.

Фото: klichko.org

«Благодаря» чему он и стал, в последние несколько месяцев, чуть ли не главным антигероем канала «1+1».

Собственно, кроме Ткаченко «желающих на Киев» у «зеленых» не особо. Разве еще вариант – бизнес-партнер Андрея Богдана, бывший столичный чиновник, уволенный – необоснованно, как он считает – Виталием Кличко (что они детально обсуждали в ходе недавней своей встречи), Андрей Вавриш. Если «какому-то бизнес-партнеру Президента» (как выражается тот же Богдан) можно становиться губернатором, то почему Вавришу на КГГА нельзя? Тем более, с Богданом они не просто бизнес-партнеры, но еще и кумовья.

Плюс у Вавриша, в отличие от Ткаченко, не испорчены отношения с самим Зеленским. Эти двое, хоть и вынужденно плотно взаимодействовали на этапе кампании, друг-друга на дух не переносят. И не потому, что «плюсы» до сих пор должны «кварталу» немало денег (хотя и это тоже) – много сугубо личностных моментов.

Но есть и объективные факторы, ввиду которых новая команда не торопится менять власть в Киеве (в отличие от других регионов).

Прежде всего это результаты президентских выборов в столице. В первом туре «за» Зеленского высказались преимущественно рабочие окраины, тогда как благополучный центр предпочел других кандидатов (преимущественно Порошенко). Проще говоря, еще в апреле Киев был явно не за Зеленского. Учитывая, что до парламентских остаются считанные дни, стоит подождать их исхода, а уж потом принимать кадровые решения по столице.

Согласно Конституции, для местной «досрочки» есть следующие основания:

- если местный совет принимает антиконституционные решения. И не делает ничего, чтобы это исправить;

- если его сессии – без уважительных причин - не проводятся в срок, предусмотренный законом «О местном самоуправлении»;

- согласно положениям законов «О военно-гражданских администрациях», «Про правовой режим военного положения».

То есть, говоря объективно, таких оснований сегодня нет.

Что, конечно, не гарантирует отсутствия местной «досрочки». Потому что для внеплановых парламентских оснований тоже не было, но они назначены и вот-вот состоятся. Такие же местные вполне можно «организовать» через решение суда и постановление Верховной Рады.

Ни за тем, ни за другим дело, при желании, не постоит: Рада скоро будет новая, а суды активно возобновляют практику 11-12 летней давности, когда – во времена верховенства в Администрации Ющенко Виктора Балоги и его «юридического зама» Игоря Пукшина – какой-нибудь Закарпатский райсуд запросто мог признать незаконным … постановление Кабмина. Ну или любое другое решение высшего уровня. Учитывая, что Андрей Богдан – ученик Пукшина, ничего в принципе удивительного.

Фото: пресс-служба президента

Но должна же быть еще и логика. По закону, в последнее воскресенье октября 2020-го в любом случае состоятся плановые местные – фактор не/проведения досрочных на это не влияет. Устраивать «тотальную перезагрузку» сроком меньше, чем на год – удовольствие сомнительное. Вот если бы поменять Конституцию, введя, допустим, институт префектов и затем переизбрать всех на пять лет – другое дело. Но для рокировок Основного закона необходимы две сессии Рады (плюс решение Конституционного суда в промежутке). В Офисе Президента сроки уже прикидывали: даже если новый парламент заработает ко Дню Независимости, провернуть данную операцию раньше февраля месяца никак не получится. Учитывая, что с июня местные советы получают неприкосновенность (их нельзя распускать за полгода до конца каденции) – овчинка вряд ли стоит выделки, несколько месяцев ничего особо не решат.

«Девятый этаж и башня больше не заодно»

Для законно избранного столичного градоначальника сейчас не лучшие времена. Формально поддерживая на президентских Петра Порошенко, в публичной плоскости он от него всячески дистанцировался. Что, правда, не помогло реанимироваться его партии «Удар», которую он в свое время фактически влил в БПП, да тем – если говорить откровенно – и погубил. На нынешние парламентские «Удар» списком не идет, только посредством мажоритарщиков, причем по Киеву таковой всего один.

С Зеленским у Кличко коммуникация не сложилась исторически. Второй не может забыть первому многочисленные издевки со сцены «95-го квартала»; первый второму – комментарии в его адрес на приснопамятном корпоративе Игоря Суркиса в ноябре прошлого года (в духе: «шути-шути, развлекай нас, а мы тут пока отдохнем, ужин поужнаем»). Плюс откровенно хамские выпады Андрея Богдана в адрес Виталия Владимировича (вылившиеся уже в публичную плоскость) также подливают масла в огонь.

Комментируя последние, Кличко заявил: в случае назначения Офисом Президента нового главы КГГА он, мэр Киева, инициирует местную досрочку. По закону, у него есть такое право. Дескать, пусть киевляне самоопределяться. Конечно, теоретически Рада на его просьбу может и не откликнуться, но вряд ли она на такое отважится – слишком уж показательно.

Имеющийся рейтинг придает Виталию Кличко уверенности. Даже вопреки «пожарам на флангах» - перетрубациям внутри собственной команды. Главная – отдаление мэра от Вадима Столара, еще недавно считавшегося «серым кардиналом столицы». «Девятый этаж и башня больше не заодно», - говорят в окружении политика-боксера, подразумевая кабинет Кличко в здании КГГА и офис Столара в БЦ «Парус».

Фото: facebook/Кличко - мер

Как метко охарактеризовал один умный человек: «Кличко подобен большой мощной рептилии. Скажем, удаву, меняющему кожу медленно, но основательно. Он сходится с людьми непросто, но всегда надолго и если расстается с человеком, то уже окончательно. Вспомни, так, в свое время, было с Парцхаладзе, с Андриевским, теперь вот происходит со Столаром».

Что, впрочем логично: присутствие Вадима Столара в списке «Оппозиционной платформы «За жизнь» красноречиво свидетельствует о его самоопределении. На уровне Киевсовета эту трансформацию можно проследить по тому, как фракцию «Солидарности» (она же, по факту, часть «Удара») покидают его люди. На фоне того, что 48 из 120 депутатов Киевсовета баллотируются в ВР – не слишком заметно, но весьма все же симптоматично (подробнее об этом можно прочитать в тексте Виктории Матолы).

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В классическом романе Оноре де Бальзака "Шагреневая кожа" главный герой Рафаэль де Валентен получает возможность исполнения любых желаний с помощью магического амулета - фрагмента шагреневой кожи. Вот только каждое желание эту кожу сокращает - в буквальном смысле. А вместе с кожей сокращается и срок жизни героя.

Ситуация с властью в столице весьма похожа: обе "стороны" вполне могут получить искомое. Особенно сразу после парламентских выборов. Но может оказаться, что цена вопроса слишком высока.