Порошенко никаких вызовов на допрос не получал, - адвокат

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" ПетрПорошенко не получал повестку на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщил адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань.

В блоге на сайте УП во вторник вечером Головань прокомментировал сделанное ранее в этот день заявление директора ГБР Романа Трубы о том, что в Бюро не владеют информацией касательно того, что Порошенко не придет на допрос 17 июля и ожидают его для проведения следственных действий.

"Похоже директор ГБР господин Роман Труба действительно не владеет ситуацией в возглавляемом им центральном органе исполнительной власти… а потому многочисленные публичные заявления о том, что Петр Порошенко никаких вызовов на допрос не получал, прошли мимо него. Но сегодня ГБР получило документ, где все объясняется", - написал адвокат и обнародовал копию документа.

"В последнее время в сети интернет распространяется информация о том, что мой клиент Петр Порошенко якобы вызван на допрос в качестве свидетеля. Однако на сегодня Петр Алексеевич Порошенко никаких повесток о вызове на допрос не получал, о возможном вызове следователем не уведомлялся", – говорится в документе.

В этом ключе адвокат обратился к следователю ГБР направлять вызов его клиента на допрос согласно определенному законодательством способом.

Отдельно в документе Головань просит ГБР принять во внимание участие Порошенко в избирательной компании на внеочередных парламентских выборах, вследствие чего он не может прибыть на процессуальные действия до 21 июля.

"Если следователь считает необходимым вызвать Петра Порошенко для проведения следственных (процессуальных) действий, прошу назначить такие действия после 21 июля", - сказано в документе.

Ранее сообщалось, что в течение всех дней до завершения избирательной кампании, включая выходные, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вместе с представителями своей команды - кандидатами в народные депутаты от "Европейской солидарности" - находятся в ежедневном избирательном туре, график которого был согласован заранее.

В частности, график Петра Порошенко предусматривает 17 июля его визит в Страсбург (Франция), поскольку именно в эти дни Европейский парламент выбирать руководство Европейского Союза.

11 июля СМИ сообщили, что ГБР вызвало Порошенко на допрос. УП обпубликовала фотокопию повестки, в которой указівается, что цель вызова - участие в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №62019000000000713 касательно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Напомним, ГБР зарегистрировало семь производств по заявлениям экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Большинство из них касается Порошенко. Портнов считает, что Порошенко причастен к государственной измене, попытке захвата государственной власти, превышению власти и служебных полномочий во время революции достоинства в 2014 и последующих внеочередных выборах президента.

Андрей Портнов, занимавший должность советника экс-президента Виктора Януковича, в феврале 2014 года бежал в Россию и скрывался там, а также в Австрии, до 2019 года. 19 мая он вернулся в Украину.