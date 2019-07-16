Шесть европейских стран после заседания Совбеза ООН выступили с заявлением в поддержку Украины

Страны ЕС напомнили об агрессии России на Донбассе, сбитом МН17 и призвали РФ вернуть Украине моряков и корабли.

Представители Бельгии, Франции, Германии, Польши, Великобритании и Эстонии сделали совместное заявление на брифинге по завершению Совбеза ООН, созванного Россией для обсуждения украинского "языкового закона".

Страны ЕС напомнили об обязательствах РФ освободить без дополнительных условий украинских моряков, осуждают убийство украинских медиков, призывают Россию прекратить раздувание конфликта и сотрудничать с голландскими прокурорами для установления виновных в трагедии МН17, передает Укринформ.

"Мы призываем Россию освободить без всяких дополнительных требований всех 24 украинских военнослужащих, незаконно задержанных 25 ноября в инциденте в Керченском проливе и немедленно вернуть захваченные украинские корабли в соответствии с обязывающим приказом Международного трибунала по морскому праву, принятого 25 мая. Мы в очередной раз призываем Россию обеспечить свободное и беспрепятственное судоходство в Азовском море", - заявили они.

Европейские послы также добавили, что полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ и осуждают незаконную аннексию Крыма Россией.

Дипломаты пояснили, что речь идет, в частности, о том, что Россия должна прекратить свою финансовую и военную поддержку сепаратистов, прекратить раздачу паспортов украинским гражданам на Донбассе.

"Мы осуждаем недопустимое нападение на медицинский транспорт украинских Объединенных сил в районе поселка Водяное 1 июля, которое привело к трем жертвам", - отметили они.

ЕС в очередной раз осуждает любые попытки запугивать, ограничивать или препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в частности, недавний инцидент, когда по наблюдателям был открыт огонь.

Постоянные представители стран ЕС при ООН призвали к конструктивным усилиям в рамках "Нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы. ЕС настаивает, что Совет Безопасности должен в дальнейшем фокусироваться на этой теме, учитывая, что ситуация в Украине относится к вопросам международного порядка.

Европейские дипломаты напомнили, что 17 июля исполняется пять лет с момента катастрофы рейса МН17, вследствие которой трагически погибли 298 человек на борту.

"Семьи и родственники погибших заслуживают справедливости. Мы призываем всех, особенно Российскую Федерацию, полностью сотрудничать с Объединенной следственной группой и судебным разбирательством в Нидерландах, чтобы установить виновных в сбивании рейса МН17, в рамках резолюции СБ ООН 2166", - подытожили они.

Напомним, делегация РФ созвала 16 июля заседание Совбеза ООН для обсуждения закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который сегодня вступил в силу.

Ранее Россия уже пыталась созвать такое обсуждение в мае, однако тогда его проведение заблокировали партнеры Украины, сославшись на его манипулятивную цель. Украинская делегация последовательно заявляла, что в функции Совета Безопасности ООН входит прежде всего поддержание международного мира и безопасности, и функционирование украинского языка в Украине отнюдь не входит в эту категорию.