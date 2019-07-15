Экспресс в аэропорт "Борисполь" перевез полмиллиона пассажиров

В июле экспресс перевозил около 3100 пассажиров в сутки.

Железнодорожным экспрессом Kyiv Boryspil Express, соединяющей Киев с международным аэропортом "Борисполь", уже воспользовались 500 тыс. пассажиров.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Отмечается, что динамика популярности экспресса существенно увеличилась в сезон летних отпусков.

Если в декабре прошлого года - на старте проекта - экспресс перевозил около 1600 пассажиров в сутки, то в июле эта цифра достигла 3100.

"В планах - дальнейшее развитие экспресса, в частности, открытие остановки на станции Выдубичи и увеличение подвижного состава на маршруте", - говорится в сообщении.

Напомним, Kyiv Boryspil Express запустился 30 ноября прошлого года. Билеты на этот поезд можно купить в двух кассах на Центральном и Южном вокзалах, а также в четырех киосках самообслуживания, размещенных над 14-м путем, с которого и отправляется экспресс. Стоимость проезда - 80 гривен.

Экспресс соединяет станцию Киев-Пассажирский с международным аэропортом "Борисполь", а также делает промежуточную остановку на станции Дарница.

С 10 мая Kyiv Boryspil Express начал ездить сдвоенным составом.