Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"
Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"
Кличко ответил на требование Зеленского заплатить "Южмашу" за трамваи
Кличко ответил на требование Зеленского заплатить "Южмашу" за трамваи
У деда, внуки которого погибли при взрыве, во дворе нашли склад боеприпасов времен Второй мировой
У деда, внуки которого погибли при взрыве, во дворе нашли склад боеприпасов времен Второй мировой
Крупнейший в России биатлонный центр лишили лицензии из-за запрета на стрельбища в черте города
Крупнейший в России биатлонный центр лишили лицензии из-за запрета на стрельбища в черте города
Facebook заблокировал страницу "Книги памяти павших за Украину"
Facebook заблокировал страницу "Книги памяти павших за Украину"
Тимошенко: "Ощадбанк нагло переписывается в частное акционерное общество"
Тимошенко: "Ощадбанк нагло переписывается в частное акционерное общество"
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Марса
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Марса
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
В Верховную Раду проходят пять партий, лидирует "Слуга народа", - центр Разумкова
В Верховную Раду проходят пять партий, лидирует "Слуга народа", - центр Разумкова
ГлавнаяОбществоЖизнь

Экспресс в аэропорт "Борисполь" перевез полмиллиона пассажиров

В июле экспресс перевозил около 3100 пассажиров в сутки.

Экспресс в аэропорт "Борисполь" перевез полмиллиона пассажиров
Фото: facebook/Євген Кравцов

Железнодорожным экспрессом Kyiv Boryspil Express, соединяющей Киев с международным аэропортом "Борисполь", уже воспользовались 500 тыс. пассажиров.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Отмечается, что динамика популярности экспресса существенно увеличилась в сезон летних отпусков.

Если в декабре прошлого года - на старте проекта - экспресс перевозил около 1600 пассажиров в сутки, то в июле эта цифра достигла 3100.

"В планах - дальнейшее развитие экспресса, в частности, открытие остановки на станции Выдубичи и увеличение подвижного состава на маршруте", - говорится в сообщении.

Напомним, Kyiv Boryspil Express запустился 30 ноября прошлого года. Билеты на этот поезд можно купить в двух кассах на Центральном и Южном вокзалах, а также в четырех киосках самообслуживания, размещенных над 14-м путем, с которого и отправляется экспресс. Стоимость проезда - 80 гривен.

Экспресс соединяет станцию Киев-Пассажирский с международным аэропортом "Борисполь", а также делает промежуточную остановку на станции Дарница.

С 10 мая Kyiv Boryspil Express начал ездить сдвоенным составом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также