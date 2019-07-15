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КПВВ "Майорское" в зоне ООС закрыли из-за сообщения о минировании

Территорию обследуют взрывотехники.

КПВВ "Майорское" в зоне ООС закрыли из-за сообщения о минировании
КПВВ "Майорское"

В Донецкой области временно остановил работу пункт пропуска "Майорское". Въезд и выезда граждан на оккупированную территорию прекращен в связи с сообщением о заминировани, сообщила сегодня утром Госпогранслужба.

В связи с сообщением о заминировании гражданских и весь персонал эвакуировали в безопасное место.

"Сегодня утром, непосредственно перед открытием контрольных пунктов въезда-выезда, в 05.45 от неизвестного лица в службу 102 Национальной полиции поступило анонимное сообщение о заминировании КПВВ "Майорское", - сказано в сообщении.

Территорию КПВВ обследует группа разминирования. Остальные КПВВ на линии соприкосновения работают в обычном режиме.

Напомним, накануне российские боевики заставили пенсионера перейти минное поле.

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