КПВВ "Майорское" в зоне ООС закрыли из-за сообщения о минировании

В Донецкой области временно остановил работу пункт пропуска "Майорское". Въезд и выезда граждан на оккупированную территорию прекращен в связи с сообщением о заминировани, сообщила сегодня утром Госпогранслужба.

В связи с сообщением о заминировании гражданских и весь персонал эвакуировали в безопасное место.

"Сегодня утром, непосредственно перед открытием контрольных пунктов въезда-выезда, в 05.45 от неизвестного лица в службу 102 Национальной полиции поступило анонимное сообщение о заминировании КПВВ "Майорское", - сказано в сообщении.

Территорию КПВВ обследует группа разминирования. Остальные КПВВ на линии соприкосновения работают в обычном режиме.

Напомним, накануне российские боевики заставили пенсионера перейти минное поле.