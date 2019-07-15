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В аварии под Киевом погибли 3 человека, 17 пострадавших

Движение по Житомирской трассе в сторону Киева ограничено.

В понедельник, 15 июля, на 34 километре Житомирской трассы под Киевом произошло масштабное ДТП с участием маршрутки Volkswagen LT и Ford Mondeo. В результате аварии погибли три человека, 17 пострадали, сообщает "Информатор".

Фото: Информатор

Автомобили столкнулись вблизи населенного пункта Гуровщина. Авария случилась около 05:40.

По предварительной информации, Volkswagen вез людей из Львова в Киев. В попутном направлении ехал и Ford. По неизвестным причинам на 34 километре дороги произошло столкновение двух автомобилей. От удара маршрутка врезалась в отбойник.

По прибытию экстренных служб, медики начали оказывать первую помощь пострадавшим людям. В экстренном порядке всех пострадавших госпитализировали в больницу с различными травмами. К сожалению, водитель и женщина-пассажир Ford скончались на месте. В легковушке ехал мужчина, его также забрали медики, но от полученных травм он скончался в карете "скорой".

По данным полиции, госпитализированы 9 человек. Движение по трассе в сторону Киева ограничено.

Фото: Максим Торпан

Фото: Максим Торпан

Фото: Максим Торпан

Фото: Максим Торпан

Фото: Максим Торпан

Фото: Максим Торпан

Фото: Максим Торпан

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