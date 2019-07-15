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В Одессе между пляжем и пансионатом произошел оползень

Пляж был аварийным и закрытым для посещения, но спасатели все равно проводят поисковые работы.

В Киевском районе Одессы произошел оползень между пляжем и пансионатом "Борей". На месте происшествия ведутся поисковые работы, по состоянию на 7 часов утра пострадавших или погибших в результате обвала грунта нет. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Фото: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Инцидент произошел около 17:30 в воскресенье, 14 июля. Площадь оползня - около 150 кв.м. По предварительной информации указанный пляж считается аварийным и был закрыт для посещения. Поисковые работы прекратили поздно вечером в связи с угрозой дальнейшего оползня, сегодня утром спасатели продолжат поиски пострадавших.

Напомним, в октябре 2018 года в Одесской области у моря обвалился почти километровый участок склона. К счастью, на месте ЧП не было отдыхающих.

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