На отдыхе в Турции с начала сезона умерли 13 граждан Украины

С начала туристического сезона - в мае и июне 2019 года - в Турции умерли 13 граждан Украины, которые находились в стране на отдыхе. Об этом сообщил консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко, передает "Укринформ".

Речь идет о статистике в регионе, за который отвечает консульство Украины в Анталии. В большинстве случаев причиной смерти стали сердечные приступы.

"С мая по июнь у нас есть 13 умерших граждан Украины. В целом это пожилые люди, которые приехали сюда на отдых и не рассчитали влияния климатических условий на состояние их здоровья", - сказал Хоменко.

Также есть несколько пожилых людей, которые зашли в море и утонули. Несколько граждан Украины умерли естественной смертью, но при "непонятных обстоятельствах". Сейчас эти случаи расследует прокуратура. Результаты рассмотрения дел передадут родственникам погибших. Также в эту статистику попали те, кто приехал в Турцию на лечение и умер во время различных медицинских процедур.

Конкретные цифры посол не назвал.

Напомним, по данным посольства Турции в Украине, за последние четыре месяца 2019 туристический поток из Украины в увеличился на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 1,35 млн человек.