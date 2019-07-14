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Египет впервые за полвека открыл для туристов "ломаную" пирамиду фараона Снофру

Посетителям открыли 79-метровый туннель к двум комнатам.

Египет впервые за полвека открыл для туристов "ломаную" пирамиду фараона Снофру.

Об этом говорится в сообщении египетского министерства по делам древностей.

Фото: twitter.com/AntiquitiesOf

Посетителям открыли 79-метровый узкий тоннель, который ведет к двум комнатам глубоко внутри пирамиды, отмечает BBC.

Фото: EPA/UPG

Египетские археологи также представили посетителям мумии, маски и оружия труда, которые нашли во время последних раскопок.

Фото: EPA/UPG

Фото: twitter.com/AntiquitiesOf

Фото: twitter.com/AntiquitiesOf

Фото: twitter.com/AntiquitiesOf

Пирамида Снофру, которая находится в некрополе Дахшур в 26 километрах от Каира, была построена примерно 2600 до н.э. Сначала ее проектировали как правильную пирамиду с уклоном в 54 градуса, но из-за мягкого грунта началось проседание, и сооружение достроили под углом 43 градуса.

Фото: EPA/UPG

Напомним, в начале июля на аукционе в Лондоне продали трехтысячелетний бюст Тутанхамона. Неназванный покупатель выложил за скульптуру, которая, по утверждению властей Египта, была украдена, почти 6 млн долларов в эквиваленте.

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