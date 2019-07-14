Часть города осталась без света на несколько часов.

Фото: nbcnewyork.com

Масштабный блэкаут произошел в Нью-Йорке вечером в субботу и продолжался до утра воскресенья.

Без света остались более 70 тысяч человек, передает CNN со ссылкой на главу американской энергетической компании Con Edison Джона Макэвоя.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Точные причины сбоя на данный момент неизвестны. Однако, по словам пожарных, произошло возгорание в трансформаторе на Манхэттене на 64-й улице. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в Твиттере уточнил, что пожар был в канализационном люке.

"Больше всего проблемы с электроснабжением затронули центральный Манхэттен и Верхний Вест-Сайд. Там без света оставались порядка 72 тысяч человек. Из-за сбоя была нарушена работа нью-йоркского метро, на улицах не работали светофоры и фонари, что привело к пробкам. Множество людей застряли в лифтах", - говорится в сообщении.

Фото: EPA/UPG

ВВС пишет, что свет отключился и на Бродвее. Театрам пришлось отменить спектакли. Некоторые актеры устроили уличные представления.

Эн-би-си публикует видео, на котором дорожное движение после отключения светофоров регулирует обычный прохожий.

Самой телекомпании Эн-би-си пришлось задействовать резервные генераторы, чтобы продолжать выходит в эфир.

Фото: скриншот

Проблемы с электроснабжением в Нью-Йорке произошли в годовщину масштабной аварии в энергосистеме города в 1977 году. Тогда в ночь с 13 на 14 июля обесточен оказался почти весь Нью-Йорк, что спровоцировало массовые грабежи и поджоги. Город погружался во тьму также в августе 2003 года.