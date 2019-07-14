Масштабный блэкаут произошел в Нью-Йорке вечером в субботу и продолжался до утра воскресенья.
Без света остались более 70 тысяч человек, передает CNN со ссылкой на главу американской энергетической компании Con Edison Джона Макэвоя.
Точные причины сбоя на данный момент неизвестны. Однако, по словам пожарных, произошло возгорание в трансформаторе на Манхэттене на 64-й улице. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в Твиттере уточнил, что пожар был в канализационном люке.
"Больше всего проблемы с электроснабжением затронули центральный Манхэттен и Верхний Вест-Сайд. Там без света оставались порядка 72 тысяч человек. Из-за сбоя была нарушена работа нью-йоркского метро, на улицах не работали светофоры и фонари, что привело к пробкам. Множество людей застряли в лифтах", - говорится в сообщении.
ВВС пишет, что свет отключился и на Бродвее. Театрам пришлось отменить спектакли. Некоторые актеры устроили уличные представления.
Эн-би-си публикует видео, на котором дорожное движение после отключения светофоров регулирует обычный прохожий.
WATCH: Civilians direct cars in Manhattan as power outages affect traffic lights. https://t.co/sYd4yvUhRd— NBC News (@NBCNews) 14 июля 2019 г.
(Video: @grammarflic) pic.twitter.com/J46wPGy9h8
Самой телекомпании Эн-би-си пришлось задействовать резервные генераторы, чтобы продолжать выходит в эфир.
Проблемы с электроснабжением в Нью-Йорке произошли в годовщину масштабной аварии в энергосистеме города в 1977 году. Тогда в ночь с 13 на 14 июля обесточен оказался почти весь Нью-Йорк, что спровоцировало массовые грабежи и поджоги. Город погружался во тьму также в августе 2003 года.