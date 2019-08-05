Зеленский встретится с Эрдоганом и патриархом Варфоломеем в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский 7-8 августа будет находиться с визитом в Турецкой Республике.

Об этом сообщается на сайте президента.

В рамках визита, в Анкаре запланированы переговоры Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.

Кроме того, в Стамбуле Зеленский встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Напомним, в апреле президент с семьей сообщил, что провел в Турции "свои первые выходные за последние четыре месяца".