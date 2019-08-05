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Зеленский встретится с Эрдоганом и патриархом Варфоломеем в Турции

7-8 августа президент посетит Анкару и Стамбул.

Зеленский встретится с Эрдоганом и патриархом Варфоломеем в Турции
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 7-8 августа будет находиться с визитом в Турецкой Республике.

Об этом сообщается на сайте президента.

В рамках визита, в Анкаре запланированы переговоры Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.

Кроме того, в Стамбуле Зеленский встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Напомним, в апреле президент с семьей сообщил, что провел в Турции "свои первые выходные за последние четыре месяца".

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