​Богдан: нам не нужны журналисты для общения с обществом

"Как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся без посредников".

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что команде президента Владимира Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.

Об этом он сказал "Радио Свобода" на вопрос, не считает ли свою шутку об отставке шагом к подрыву доверия к СМИ.

"Это мой шаг по отношению к моему руководству, к президенту Украины, к обществу, а не к журналистам. Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", - сказал глава ОПУ.

Перед этим он позволил себе обнять журналистку и сказал, что подумал, что ей так "будет удобнее".

Напомним, вечером 31 июля ряд авторитетных СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Богдан написал заявление об отставке. При этом была обнародована якобы фотография этого заявления, где говорится об "увольнении по собственному желанию с момента желания".

Официального подтверждения этой информации не было до утра 1 августа. Наоборот, заместитель Офиса президента Руслан Рябошапка опровергал отставку Богдана.

На следующий день президент Владимир Зеленский подтвердил, что такое заявление есть, но, как оказалось, об отставки речи не идет. Их якобы написали все члены команды Зеленского.