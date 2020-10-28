Комітет свободи слова заборонив журналістам "Слідство.Інфо" ходити до Ради

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова заборонив журналістам "Слідство.Інфо" відвідувати засідання і позбавив їх акредитації.

Про це повідомила головний редактор видання Ганна Бабинець.

"Ми отримали листа від пресслужби про те, що всіх журналістів нашої агенції позбавлено акредитації, оскільки ми не всебічно висвітлюємо роботу Верховної Ради. Серйозно?... Якої ще всебічності вам треба? Тобто депутатів, які не ходять на роботу, ви не позбавляєте мандату, а журналістів, які викривають парламентарів, позбавляєте акредитації?" - написала вона у фейсбуці.

Бабинець зазначила, що вбачає у такому рішенні наступ на свободу слова та тиск на незалежні медіа з боку держорганів.

"Будемо його оскражувати і обов'язково повідомимо про це всі впливові міжнародні організації", - додала вона.

Згідно з протоколом засідання Комітету від 20 жовтня, відвідувати Раду заборонили журналістам 22 ЗМІ (близько сотні кореспондентів).

Повідомляється, що таке рішення прийняли після звернення керівника прес-служби Апарату Ради Ірини Кармелюк.

"На сьогодні у парламенті акредитовано 2934 людини від 512 ЗМІ. Оскільки процедура реєстрації ЗМІ дуже проста, то людей акредитується просто безліч, вони валом ідуть. Ми здійснюємо раз на рік перевірку і деяким ЗМІ надсилаємо листи з проханням надати матеріали про роботу парламенту. На запит до 22 ЗМІ відповіли тільки 3, а інші не надали. Якщо людина не пише і їм це посвідчення треба тільки, щоб проходити, то це нечесно по відношенню до тих журналістів, які пишуть і працюють, і вони обмежені у доступі. Ну, є ж події, на яких невелика кількість журналістів може бути присутня", - зазначила Кармелюк.

Вона додала що, якщо журналісти доведуть, що висвітлюють роботу Ради, то їм можуть поновити акредитацію.

На повідомлення у соцмережах і у ЗМІ відреагувала нардеп від "Слуги народу" і член комітету з питань свободи слова Тетяна Циба, яка була присутня на засіданні комітету. Вона відзначила, що таке питання дійсно розглядали і виносили по ньому рішення. Водночас Циба заявила, що "комітет не знайомився зі списком, щоб не отримати звинувачення у заангажованості і поділі журналістів на хороших/поганих".

Нагадаємо, у березні після початку карантину в Раді впровадили нові правила для представників ЗМІ. В будівлю дозволили заходити не більш ніж одному журналісту від видання або одній знімальній групі телеканалу.

Ложу преси відкрили лише на початку червня. За умови, що одночасно там перебуватимуть до 30 осіб.

Планувалося, що з вересня журналісти повернутьсядо роботи в кулуарах Верховної Ради, але погіршення епідемічної ситуації змусило керівництво парламенту відмовитися від цієї ідеї.