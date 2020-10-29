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Нардеп від "Слуги народу" Шевченко послав колегу по фракції Безгіна через допис у соцмережі

Безгіна в коментарях підтримали й інші "слуги". 

Нардеп від "Слуги народу" Шевченко послав колегу по фракції Безгіна через допис у соцмережі
Євген Шевченко
Фото: Facebook Евгений Шевченко

Між народними депутатами від фракції "Слуга народу" Віталієм Безгіним та Євгеном Шевченком сталася перепалка в соцмережі.

Безгін опублікував у Facebook допис, в якому назавав колегу "ватним клоуном" та "інтелектуально обмеженим створінням". Шевченко у відповідь на це послав його у коментарях.

Шевченко на своєму каналі в Telegram напередодні опублікував листування з внутрішньофракційного чату, а також назавав Безгіна "безмозклим" в контексті його заяви про рішення Конституційного суду щодо скасування електронного декларування.

Безгін відреагував на це у Facebook, запропонувавши колезі висловлювати претензії в обличчя, а не в телеграмі.

"Розумію, що тобі важко даються рівняння складніші за 2+2, але зокрема і тебе обирали, щоб ти захищав інтереси української держави та її громадян", - заявив Безгін.

На підтримку Безгіна в коментарях виступили декілька його колег по фракції. Зокрема, Ігор Фріс заявив, що "публічно кається" за те, що потиснув йому руку, а Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що послала його в мікрофон на засіданні фракції.

Окрім них, солідарність висловили Богдан Яременко, Іван Юнаков, Єлизавета Богуцька.

Сам Шевченко залишив тільки один коментар.

Нагадаємо, що раніше народний депутат Олександр Качура подав до суду на колегу по фракції "Слуга народу" Єлизавету Богуцьку через образливий допис у Facebook. Мова йде про допис Богуцької, в якому вона прокоментувала заяву Качури щодо вакцинування від коронавірусу російським препаратом.

У відповідь на повідомлення Качури щодо позову до суду Богуцька заявила, що прийде на засідання, "послухає, які конкретно слова, прочитані на її сторінці, образили заявника".

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