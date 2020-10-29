Незаконно збагачуватися не можна заборонити

Подібні подання і їх розгляд на предмет відповідності Конституції – прерогатива постійного контролю з боку Банкової і особисто Президента України.

Дуже добре орієнтуюся в системі гілок влад – за плечима досвід майже 5 років заступника голови облдержадміністрації та 5 років голови Львівської обласної ради.

Фото: Макс Левин

Тож сороміцькі коментарі Офісу Президента: «…а ми не знали», «…відновимо новим законом» – хіба для виборців Слуги народу.

А насправді місце має або кричуща управлінська некомпетентність команди Зевлади, або звичайнісінький договорняк з ОПЗЖ, що ще більше вказує на майбутню інтеграцію «зеленої жаби» і «проросійської гадюки».

Оскільки повірити у некомпетентність найлегше – хочу розчарувати. І не тільки тотальним провалом «Весна прийде – саджати будемо!» долею Рябошапки і Ко, результатів роботи усіляких ДБРів і тд. Правники, судді КСУ у відставці навпаки підтвердили наявність «вузької дискусії» у високих колах.

Звісно, вихід подібного рішення напередодні місцевих виборів обвалив би рейтинг президентської партії так, що ніякі #5 питань би не допомогли. А так – кожен вийшов при своїх:

• Росія, котра управляє через ОПЗЖ, створила додаткові проблеми у відносинах «Україна – ЄС»;

• судді, нардепи, чимало правлячого класу матимуть індульгенцію і не пояснюватимуть походження статків;

• Офіс Президента відзвітував Зеленському: «Ну, ми ж перенесли!»;

• Володимир Зеленський матиме новий фронт боротьби «за відновлення антикорупційної інфраструктури» та «оновлення Конституційного суду»

От тільки українське суспільство знову програло.

Що ж. Маємо гидкий присмак на тлі «zeend», котрий продемонстрували місцеві вибори у всіх регіонах країни. Але – Україна переможе!