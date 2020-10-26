У "Слузі Народу" представили перші результати опитування Зеленського

Голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко представив перші результати опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє "Новое время".
Корнієнко заявив, що нині підраховано 80% відповідей, а в самому опитуванні взяло участь до п’яти мільйонів осіб.
За його словами, результати опитування такі:
- На питання Чи потрібно ввести довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах? 82,97% опитаних відповіли «так», 13,87% - «ні».
- На питання Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? 46,70% відповіли «так», 46,48% - «ні».
- На питання Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? 89,60% учасників опитування відповіли ствердно, 7,12% - негативно.
- На питання Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу — щоб зменшити біль у важких хворих? 64,88% учасників відповіли «так», 29,53% - «ні».
- На питання Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом? 74,21% опитаних відповіли «так», 17,21% - «ні».
Нагадаємо, вчора соціологічна група "Рейтинг" підбила попередні підсумки голосування на опитуванні президента Володимира Зеленського.
Згідно з екзит-полом, ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах підтримали 81% учасників.
Створення вільної економічної зони на Донбасі вітають 45%.
Скорочення кількості народних депутатів набрало підтримку 95% учасників.
Легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у хворих - 70%.
Право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом - 78%.
Опитування проводилося біля 69% виборчіх дільниць.
Раніше повідомлялося, що 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів. Він зазначив, що це будуть "п’ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше в нас ніколи не питали". Перше питання Зеленський озвучив 14 жовтня, згодом в Офісі президента назвали всі п’ять запитань. Також в ОП наголосили, що анонсоване опитування не матиме прямих юридичних наслідків.
У Комітеті виборців України наголосили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом.
18 жовтня з'явилися нові деталі про формат проведення опитування президента. Відповідно до документа, який є в розпорядженні LB.ua, біля виборчої дільниці стоїть волонтер і проводить опитування серед виборців, що виходять з дільниці. Опитування виключає будь-яку агітацію та проводиться виключно серед охочих. Виборець отримує та заповнює анкету й опускає у коробку для опитування. Кожен волонтер одягнений у маніжку, що брендована логотипом та назвою опитування.
Структура мережі опитування включає обласних координаторів, регіональних координаторів і волонтерів опитування. Фінансувала проведення партія "Слуга Народу".
Міністерство внутрішніх справ закликало українців не вчиняти будь-яких насильницьких дій щодо волонтерів, які мали проводити опитування.
На проведення всеукраїнського опитування мали витратити понад 100 мільйонів гривень. Спікером кампанії став шоумен Артем Гагарін.