В уряді анонсували новий формат комунікації - "Постав запитання міністру"

В Кабінеті міністрів України створюють новий формат комунікації з міністрами та іншими високопосадовцями.

Про це повідомив у Facebook народний депутат, представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан.

"Мета проєкту – налагодити ще більш відкриту публічну комунікацію з урядовцями, інформувати суспільство про поточний стан реалізації державної політики у різних сферах життєдіяльності країни, а також сприяти тіснішій взаємодії між виконавчою та законодавчою гілками влади", - написав Мокан.

За його словами, протягом 30-хвилинного діалогу в рамках з міністрами та іншими посадовими особами ЦОВВ будуть обговорювати пріоритети в їхній діяльності та законодавчі ініціативи на найближчий рік.

Першим гостем стане міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Нагадаємо, у березня Кабінет Міністрів призначив своїм представником у Верховній Раді нардепа від "Слуги народу" Василя Мокана. Попередня представниця уряду в Раді Олена Шуляк покинула цю посаду у зв'язку зі зміною Кабінету Міністрів.