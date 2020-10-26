Кабмін призначив тимчасову голову ДАБІ

Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення призначити Ірину Король тимчасово виконуючою обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України.
Про це повідомив у Facebook народний депутат Василь Мокан.
"Урядовці призначили Король Ірину Миколаївну тимчасово виконуючою обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (заступниця директора Департаменту - начальник відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Департаменту дозвільних процедур ДАБІ)", - написав Мокан.
За його словами також Кабмін проєктами розпоряджень призначив:
- Лева Михайла Олександровича - першим заступником голови Державного космічного агентства України;
- Смірнову Марину Олександрівну - заступницею голови Державної служби України з питань геодезії, криптографії та кадастру.
Обидва призначення - шляхом укладення з ними контракту про проходження державної служби на період дії карантину.
Нагадаємо, у травні Кабінет Міністрів звільнив Юрія Васильченка з посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).
Його призначили головою ДАБІ 11 березня. 13 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Кабмін вирішив ліквідувати Держархбудінспекцію.
Питання ліквідації Держархбудінспекції також розглядав уряд Олексія Гончарука.
У лютому віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль також виступив за ліквідацію ДАБІ в нинішньому вигляді й анонсував реформу відомства. Він заявив, що "ДАБІ - це кліщ на здоровому тілі будівельного ринку".
Після обрання прем'єр-міністром Шмигаль підтвердив реформу ДАБІ та назвав терміни її проведення.