Кабмін призначив тимчасову голову ДАБІ

Раніше Ірина Король працювала заступницею директора Департаменту - начальником відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Департаменту дозвільних процедур ДАБІ.

Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення призначити Ірину Король тимчасово виконуючою обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Про це повідомив у Facebook народний депутат Василь Мокан.

"Урядовці призначили Король Ірину Миколаївну тимчасово виконуючою обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (заступниця директора Департаменту - начальник відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Департаменту дозвільних процедур ДАБІ)", - написав Мокан.

За його словами також Кабмін проєктами розпоряджень призначив:

Лева Михайла Олександровича - першим заступником голови Державного космічного агентства України;

Смірнову Марину Олександрівну - заступницею голови Державної служби України з питань геодезії, криптографії та кадастру.

Обидва призначення - шляхом укладення з ними контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

Нагадаємо, у травні Кабінет Міністрів звільнив Юрія Васильченка з посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Його призначили головою ДАБІ 11 березня. 13 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Кабмін вирішив ліквідувати Держархбудінспекцію.

Питання ліквідації Держархбудінспекції також розглядав уряд Олексія Гончарука.

У лютому віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль також виступив за ліквідацію ДАБІ в нинішньому вигляді й анонсував реформу відомства. Він заявив, що "ДАБІ - це кліщ на здоровому тілі будівельного ринку".

Після обрання прем'єр-міністром Шмигаль підтвердив реформу ДАБІ та назвав терміни її проведення.