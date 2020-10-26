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Кабмін призначив тимчасову голову ДАБІ

Раніше Ірина Король працювала заступницею директора Департаменту - начальником відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Департаменту дозвільних процедур ДАБІ.

Кабмін призначив тимчасову голову ДАБІ
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення призначити Ірину Король тимчасово виконуючою обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Про це повідомив у Facebook народний депутат Василь Мокан.

"Урядовці призначили Король Ірину Миколаївну тимчасово виконуючою обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (заступниця директора Департаменту - начальник відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Департаменту дозвільних процедур ДАБІ)", - написав Мокан.

За його словами також Кабмін проєктами розпоряджень призначив:

  • Лева Михайла Олександровича - першим заступником голови Державного космічного агентства України;
  • Смірнову Марину Олександрівну - заступницею голови Державної служби України з питань геодезії, криптографії та кадастру.

Обидва призначення - шляхом укладення з ними контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

Нагадаємо, у травні Кабінет Міністрів звільнив Юрія Васильченка з посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Його призначили головою ДАБІ 11 березня. 13 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Кабмін вирішив ліквідувати Держархбудінспекцію.

Питання ліквідації Держархбудінспекції також розглядав уряд Олексія Гончарука.

У лютому віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль також виступив за ліквідацію ДАБІ в нинішньому вигляді й анонсував реформу відомства. Він заявив, що "ДАБІ - це кліщ на здоровому тілі будівельного ринку".

Після обрання прем'єр-міністром Шмигаль підтвердив реформу ДАБІ та назвав терміни її проведення.

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