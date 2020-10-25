На виборах мера Чернівців лідирує бізнесмен Роман Клічук, - екзит-пол

На виборах мера Чернівців з показником в 29,13% лідирує кандидат від партії "Єдина альтернатива" Роман Клічук - власник низки чернівецьких закладів громадського харчування.

На другому місці - Віталій Михайлишин від власної партії з показником у 21,43%. Такі дані екзит-полу оприлюднені в програмі Савіка Шустера. А от чинний мер Олексій Каспрук, що висувався від "Пропозиції" - на третьому місці.

На виборах до міської ради попередньо також на першому місці "Єдина альтернатива" з 22,14%, на другому "Слуга народу" (14,74%), на третьому - "Команда Михайлишина" (12,21%), далі "ЄС" (10,85%), "Пропозиція" (8,82%), "Народний контроль" (5,43%).

Екзит-поли Шустера проведені в 12 містах у межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна-24". Для визначення явки використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримували дані від соціологів. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту). Статистична похибка 1,9%.