На виборах до Львівської міськради лідирує "Європейська солідарність", - екзит-пол

Партія мера Львова на другому місці за кількістю голосів.

На виборах до Львівської обласної ради лідирує партія "Європейська солідарність" з результатом 30,74%.

Такі дані екзит-полу оприлюднені в ефірі програми Савіка Шустера.

На другом місці – партія чинного мера Андрія Садового "Самопоміч" (24,12%).

Партія "Голос" набирає 9,78%, ВО "Свобода" – 7,52%, "Варта" – 5,06%. Можуть також подолати 5-відсотковий бар'єр і пройти до міськради партія "Слуга народу" – 4,74% та "Українська Галицька партія" – 4,65%

Нагадаємо, що на виборах мера Львова лідирує Андрій Садовий з 38%. На другому місці - Олег Синютка від "Європейської солідарності" (28%).

Екзит-поли Шустера проведені в 12 містах у межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна-24". Для визначення явки використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримували дані від соціологів. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту). Статистична похибка 1,9%.