У міську раду Дніпра проходять шість партій, - екзит-пол

У Дніпровську міську раду, згідно з даними екзит-полу Савіка Шустера, проходять шість партій.

Це - партія "Пропозиція" (28,33%), "Опозиційна платформа – За життя" (17,15%), "Слуга народу" (15,21%), "Громадська сила" (10,44%), "Європейська солідарність" (7,5%) і "Блок Вілкула Українська перспектива" (5,24%).

Екзит-поли Шустера проведені в 12 містах у межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна-24". Для визначення явки використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримували дані від соціологів. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту). Статистична похибка 1,9%.

Нагадаємо, що на на виборах мера Дніпра лідирує чинний мер Борис Філатов з показником 44,47%. На другому місці – Загід Краснов від "Громадської сили", за нього проголосували 14,44%, на третьому – представник Блоку "Українська перспектива" Олександр Вілкул, за нього проголосували 11,27%.