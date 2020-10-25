Вибори у Маріуполі виграє чинний мер, - екзит-пол

На виборах до міської ради найбільше голосів також набирає "Блок Вадима Бойченка".

Вибори мера Маріуполя виграє діючий міський голова Вадим Бойченко з результатом 69,05%.

Такі дані екзит-полу оголошені в ефірі програми Савіка Шустера на каналі "Україна 24".

Бойченко набирає 69,05% виборців міста, в той час як його найближчий конкурент, представник "Опозиційної платформи – За життя" Володимир Клименко - 23,71%.

На виборах до міської ради найбільше голосів також набирає "Блок Вадима Бойченка" (45,96%). ОПЖЗ набирає 30,69%, Партія Шарія - 6,56%, "Слуга народу" - 6,28%, "Сила людей" - 4,57%.

Інші партії не долають 5-відсотковий бар'єр.

Нагадаємо, екзит-поли Шустера проведені в 12 містах у межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна-24". Для визначення явки використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримували дані від соціологів. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту). Статистична похибка 1,9%.