На виборах у Харківську міськраду лідирує партія Кернеса та ОПЗЖ

На виборах до Харківської міської ради лідирує партія "Блок Кернеса - Успішний Харків" (39,52%), на другому місці - партія "Опозиційна платформа - За життя" (16,99%), на третьому - "Слуга народу" (12,39%).

Такі дані екзит-полів оголосили в ефірі програми Савіка Шустера.

На четвертому місці - партія "Європейська солідарність" із 9,17%, на п'ятому - "Партія Шарія" з 6,41%.

Нагадаємо, на виборах мера Харкова, згідно з опитуванням, лідирує чинний міський голова Генадій Кернес.

Екзит-поли Шустера проведені в 12 містах у межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна-24". Для визначення явки використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримували дані від соціологів.

Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту). Статистична похибка 1,9%.