Спікером кампанії "5 питань президента" став шоумен Артем Гагарін
Спікером кампанії "5 питань президента" став шоумен Артем Гагарін
Уже не дауншифтинг. Для чего нардепы идут в местную власть
Уже не дауншифтинг. Для чего нардепы идут в местную власть
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
На Донбасі загинув російський найманець, який командував батальйоном "Призрак"
На Донбасі загинув російський найманець, який командував батальйоном "Призрак"
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
Студента, який осквернив меморіал Небесної сотні, відрахували з університету
Студента, який осквернив меморіал Небесної сотні, відрахували з університету
Кіпрська церква де-факто визнала ПЦУ (оновлено)
Кіпрська церква де-факто визнала ПЦУ (оновлено)
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
До Зеленського біля виборчої дільниці намагалася підбігти напівоголена активістка Femen
До Зеленського біля виборчої дільниці намагалася підбігти напівоголена активістка Femen
ГоловнаПолітика

На виборах у Харківську міськраду лідирує партія Кернеса та ОПЗЖ

На третьому місці - "Слуга народу".

На виборах у Харківську міськраду лідирує партія Кернеса та ОПЗЖ
Фото: city.kharkov.ua

На виборах до Харківської міської ради лідирує партія "Блок Кернеса - Успішний Харків" (39,52%), на другому місці - партія "Опозиційна платформа - За життя" (16,99%), на третьому - "Слуга народу" (12,39%).

Такі дані екзит-полів оголосили в ефірі програми Савіка Шустера.

На четвертому місці - партія "Європейська солідарність" із 9,17%, на п'ятому - "Партія Шарія" з 6,41%.

Нагадаємо, на виборах мера Харкова, згідно з опитуванням, лідирує чинний міський голова Генадій Кернес.

Екзит-поли Шустера проведені в 12 містах у межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна-24". Для визначення явки використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримували дані від соціологів.

Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту). Статистична похибка 1,9%.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також