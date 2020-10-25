Турчинов поскаржився на погану організацію голосування та фальсифікації

Головною ознакою місцевих виборів сталоповернення України до масштабних фальсифікацій .Про це під час брифінгу заявив керівник Центрального штабу партії «ЄвропейськаСолідарність» Олександр Турчинов. Він наголосив на незадовільному рівніорганізації виборчого процесу.

«День голосування, сьогоднішній день продемонстрував дуже низький рівень організації виборчого процесу в Україні. Багатодільниць відкрилися із значним запізненням. Дуже багато членів виборчих комісій, дільничних і територіальних не вийшли на свої робочі місця. На превеликий жаль, організація і самого голосування на багатьох дільницях також не відповідає європейським стандартам», – зазначив Турчинов.

Він зауважив, що на багатьох дільницях замало кабінок, утворюються черги, і люди змушені позначати своїх кандидатів поза кабінками для голосування.

«Але головна ознака цих виборів – це, на превеликий жаль, повернення нашої країни до масштабних фальсифікацій, як це було за часів Віктора Януковича» – говорить Олександр Турчинов.

«Головною кримінальною ознакою цих виборів є масова агітація за правлячу партію під виглядом президентського опитування. При чому ця масова агітація відбувається або біля виборчих дільниць, або прямо на виборчих дільницях», – зазначає Турчинов. Він показав фото, де так зване «опитування» відбувається прямо на дільниці у Хмельницькій області.

Фото: eurosolidarity.org

«Ми бачимо нахабне використання адмінресурсу. Ми констатуємо порушення закону високопосадовцями»,– зазначає Турчинов.

За його словами, більшість фальсифікацій і законодавчих порушень стосується незаконної підтримки представників від партії влади.

«У зв’язку із спрощенням зміни місця голосування це було зроблено свідомо на законодавчому рівні. Однією з пасивних форм фальсифікації виборів є прописка громадян, які свідомо беруть участь у фальшуванні результатів виборів за місцем, де вони ніколи не перебували і ніколи не проживали. І вже сьогодні, в день виборів, ми бачимо багато гастролерів, які в автобусах їздять по країні і фактично змінюють результати на тих чи інших виборчих дільницях, фактично надаючи незаконну перевагу тим чи іншим кандидатам», – констатує керівник Центрального штабу "ЄС".

Турчинов продемонстрував брендовані іменами кандидатів захисні маски, які роздавалися виборцям перед голосуванням.

«Ми бачимо незаконну агітацію в день голосування,враховуючи проблеми, які є по всій країні з боротьбою з коронавірусом. Кандидати від багатьох політичних сил використовують засоби захисту, які надаються на виборчих дільницях, з прізвищами того чи іншого кандидата, що є грубим порушенням чинного законодавства. Все це стосується і всіляких наборів тощо. На превеликий жаль, ця технологія стала достатньо поширеною в нашій країні і це стосується багатьох регіонів», – говорить Турчинов.

Керівник штабу зазначив, що є чимало сигналів про грошовий підкуп виборців.

«Це знову стає, в умовах коли «Слуги народу» керують країною, масовим явищем. В багатьох регіонах виявлені мережі, де відбувається роздача грошей на користь тих чиінших кандидатів. Багато саме представників правлячої партії «Слуг народу». Зокрема, сьогодні мої колеги зі штабу інформували ЗМІ, що така мережа викрита і в місті Київ, де за гроші пропонувалось підтримувати кандидатів від «Слуг народу» і кандидата в мери від цієї партії. Все це задокументовано і буде надано правоохоронним органам», – повідомив Турчинов.