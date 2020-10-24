НАДС відкрило вакансію на посаду голови Митної служби, на подачу документів дали три дні

Національне агентство з питань державної служби відкрило вакансію на посаду голови Митної служби.

На подачу документів претенденти мають три дні.

"Інформація приймається з 24 жовтня до 18 години 00 хвилин 26 жовтня 2020 року включно", - зазначено в оголошенні.

Керівником Митної служби має шанс стати особа з вищою освітою не нижче магістра, загальним стажем роботи не менше семи років. Досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у сфері митної справи та бюджетній сфері має бути не менше трьох років.

Претендент повинен вільного володіти державною, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та/або французька).

Посадовий оклад – 29 400 гривень з низкою надбавок, доплат та премій.

Учора, 23 жовтня, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що нового повноцінного керівника Державної митної служби буде оголошено найближчими днями за підсумками конкурсу. Відбір на посаду керівника ДМС "з повноцінним функціоналом" Марченко назвав "прозорим і оперативним".

22 жовтня Кабінет міністрів звільнив з посади в. о. голови Державної митної служби Андрія Павловського і призначив на його місце ексзаступника Нефьодова Євгена Єнтіса. У п'ятницю були звільнені також керівники Київської, Галицької, Волинської, Буковинської та Дніпровської митниць, а також Координаційно-моніторингової митниці.

Нагадаємо, у квітні Кабмін звільнив Нефьодова з посади голови Державної митної служби і призначив тимчасовим виконувачем обов'язків Ігоря Муратова.

19 серпня Кабмін змінив тимчасового голову Митної служби і призначив т.в.о. голови ДМС Павловського.