Ексголова митниці Муратов: сьогодні з митниці крадеться до $250 мільйонів на місяць

Колишній в.о. керівника митниці Ігор Муратов заявив про системну корупцію та крадіжку в Державній митній службі України. Про це він розповів в інтерв'ю "Свободному".

"Скільки крадуть на митниці сьогодні? За різними оцінками, бюджет втрачає на митниці від 1 до 3 млрд доларів на рік. Це 250 млн доларів на місяць! Це мільйони, десятки мільйонів бюджет втрачає, а хтось заробляє їх кожен день, кожну хвилину", - сказав він.

Ексголова митниці заявляє про створення в Україні тіньового "офісу контрабанди" - жорсткої корупційної вертикалі, у побудові якої чиновник звинувачує вище керівництво ДМСУ.

"Ми спробували ці гроші перенаправити в бюджет, в якійсь мірі, у нас це вийшло, і де ми зараз? У нас відбирають посади, нас звільняють, нас не пускають на роботу. А ті, хто вибудовує схеми і вертикалі - у них все добре, вони отримують просування по службі, заробляють гроші, і всіх все влаштовує!» - сказав Муратов.

Чиновник також додає, що боротьбу з корупцією на українській митниці остаточно припинили близько 4-х місяців тому, і додає, що це було б неможливим без заступництва з Кабінету міністрів України.

"Ось, задайте собі це питання, ви б хотіли втратити таку можливість, заробляти такі гроші? - Відповідь очевидна! Ніхто не хоче таку можливість втрачати! Ми з вами розмовляємо тут, а за цей час хтось поклав у кишеню мільйон доларів, або п'ять! Це реальні суми, це реальні речі, це відбувається постійно і кожен день. Питається, де справедливість? Кому потрібна ця правильна митниця, яка працюватиме на державу?!» - заявив екс-начальник ДМСУ.