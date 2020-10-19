Данська компанія збудує в Україні меблевий завод за 11 млн євро

Данський виробник Hjort Knudsen збудує на Рівненщині завод з виробництва дизайнерських меблів, в який планує вкласти 11 млн євро інвестицій.

Про це йшлося на зустрічі голови Рівненської ОДА Віталія Коваля та директора ТОВ "Об’єднана мода України" Лаурсена Стін Леврінга, повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.

Зазначається, що таким чином буде створено 1000 робочих місць. Виробничий об’єкт буде розміщено на площах в 40 тисяч квадратних метрів.

В планах – створити виробництво замкненого циклу з виготовленням продукції з доданою вартістю.

“Наша компанія – це сімейний бізнес, заснований близько 50 років тому. Спочатку виробництво, було налагоджене у Польщі. В Україні це поки 4 філії, на яких працює 1300 працівників. Ми вирішили розширюватися, з нетерпінням очікуємо на початок робіт на Рівненщині”, - сказав Лаурсен Стін Леврінг.

Нагадаємо, в травні шведська меблева компанія IKEA запустила інтернет-магазин в Україні. За тиждень виробник вирішив тимчасово обмежити можливість оформляти нові замовлення в ньому через великий попит.