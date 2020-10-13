Кіпр з 1 листопада скасовує програму "золотих паспортів"

Кіпр тимчасово скасовує програму надання громадянства в обмін на інвестиції. Рішення почне діяти з 1 листопада.

Про це повідомив офіційний представник уряду країни Кіріакос Кусіос, передає Сyprus-mail.com.

Зазначається, що рішення про призупинення було ухвалене за підсумками надзвичайного засідання уряду Кіпру і пов'язане зі зловживаннями положеннями програми. Так, нещодавно журналісти "Аль-Джазіри" зняли на відео президента палати парламенту Деметриса Силлоуріса та члена парламенту Крістакіса Джованіса, які намагались допомогти китайському підприємцю, який має судимість, отримати кіпрський паспорт.

Обидва чоловіки заперечували будь-які протиправні дії.

Нагадаємо, Кіпр почав надавати громадянство за інвестиції 2014 року, на піку фінансової кризи. На початку 2019 року ЄС розкритикував цю практику, і правила програми зробили жорсткішими: тепер громадянство не можуть отримати люди, яким відмовили інші країни ЄС, а поріг інвестицій підвищено з €2 млн до €2,5 млн.

На початку вересня цього року газета Politis оприлюднила список з 34 осіб, більшість з яких – українці й росіяни, які отримали "золоті паспорти" Кіпру завдяки інвестиціям. Список був затверджений з 2008 по 2012 рік. У ньому перераховані бізнесмени, які "входили в групу високого ризику", були в ті роки під слідством або чий бізнес підпадав під санкції або адмінштрафи.

До переліку потрапили український олігарх Ігор Коломойський з дружиною Іриною та донькою Анжелікою. Рішення щодо всіх трьох було ухвалено 6 березня 2010 року. Тоді ж ухвалено рішення щодо близького до Коломойського Геннадія Боголюбова - співвласника групи "Приват". Також у списку є власник групи "Енергетичний стандарт" Костянтин Григоришин. В Україні він володіє акціями ПАТ "Сумське НВО імені Фрунзе" та "Запоріжтрансформатор" і Віталій Гайдук - колишній секретар Ради національної безпеки та оборони (за часів президентства Віктора Ющенка).

Окрім того, до переліку потрапили Михайло Кіперман - ексчлен наглядової ради "Укрнафти" – та Олена Гайваненко - його дружина.