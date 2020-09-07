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ЗМІ опублікували імена українців, які отримали "золоті паспорти" Кіпру завдяки інвестиціям

Список був затверджений з 2008 по 2012 рік.

ЗМІ опублікували імена українців, які отримали "золоті паспорти" Кіпру завдяки інвестиціям
Фото: turoboz.ru

Газета Politis оприлюднила список з 34 осіб, більшість з яких – українці й росіяни, які отримали "золоті паспорти" Кіпру завдяки інвестиціям.

Про це повідомляють на сайті видання.

Список був затверджений з 2008 по 2012 рік. У ньому перераховані бізнесмени, які "входили в групу високого ризику", були в ті роки під слідством або чий бізнес підпадав під санкції або адмінштрафи.

До переліку потрапили український олігарх Ігор Коломойський з дружиною Іриною та донькою Анжелікою. Рішення щодо всіх трьох було ухвалено 6 березня 2010 року. Тоді ж ухвалено рішення щодо близького до Коломойського Геннадія Боголюбова - співвласника групи "Приват".

Також у списку є власник групи "Енергетичний стандарт" Костянтин Григоришин. В Україні він акціями ПАТ "Сумське НВО імені Фрунзе" та "Запоріжтрансформатор" і Віталій Гайдук - колишній секретар Ради національної безпеки та оборони (за часів президентства Віктора Ющенка).

Окрім того, до переліку потрапили Михайло Кіперман - ексчлен наглядової ради "Укрнафти" – та Олена Гайваненко - його дружина.

Нагадаємо, Кіпр почав надавати громадянство за інвестиції 2014 року, на піку фінансової кризи. На початку 2019 року ЄС розкритикував цю практику, і правила програми зробили жорсткішими: тепер громадянство не можуть отримати люди, яким відмовили інші країни ЄС, а поріг інвестицій підвищено з €2 млн до €2,5 млн.

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