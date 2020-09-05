Україна скликає позачергове засідання ТКГ після погроз бойовиків "ДНР" відкрити вогонь

Україна скликає позачергове засідання Тристоронньої контактної групи через заяву російських бойовиків на Донбасі про наміри відкрити вогонь по українським позиціям.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, МЗС вже проінформувало ТКГ, що зустріч запланована на завтра, 6 вересня.

"Очевидно, що такі наміри )заяви бойовиків, - ред.) - відчайдушний пошук приводу для порушення режиму припинення вогню. Це є абсолютно неприпустимим", - наголосив Кулеба.

Засідання має відбутися у форматі відеоконференції.

Пропозицію МЗС України вже підтримала спецпредставниця голови ОБСЄ у ТКГ Хайді Грау. Відповідь з боку російської сторони очікується.

Нагадаємо, ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відрити вогонь по українським укріпленням в районі населеного пункту Шуми, поблизу Горлівки. Відповідна заява опублікувана на його сайті.

Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Бойовики розцінюють інженерні споруди ЗСУ як незаконні.

"Офіційно заявляю, що відповідно до пункту "е" додаткових заходів мною прийнято рішення видати наказ про відкриття вогню по незаконно зведеним інженерним спорудам в районі населеного пункту Шуми (600 метрів на північний схід від населеного пункту Шуми - район обладнаних українських позицій з центром з координатами 48 градусів 22 хвилини 57 секунд північної широти і 37 градусів 56 хвилин 55 секунд східної довготи). Закликаю українську сторону з 8 години 7 вересня 2020 року забезпечити відсутність особового складу в зазначеному районі. Нам не потрібні людські жертви. Нам не потрібен зрив перемир'я", - йдеться у заяві ватажка терористів.

22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.