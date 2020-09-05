Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Росія запровадила санкції проти Порошенка і низки інших українських політиків
Росія запровадила санкції проти Порошенка і низки інших українських політиків
СБУ встановила особу російського священника, який допитував українців у полоні бойовиків "ДНР"
СБУ встановила особу російського священника, який допитував українців у полоні бойовиків "ДНР"
В уряді назвали ціну на газ для українців у жовтні
В уряді назвали ціну на газ для українців у жовтні
В США пояснили, навіщо американські бомбардувальники літали біля окупованого Криму
В США пояснили, навіщо американські бомбардувальники літали біля окупованого Криму
У Мін'юсті придумали, як ПриватБанку не виплачувати $350 млн Суркісам
У Мін'юсті придумали, як ПриватБанку не виплачувати $350 млн Суркісам
Протесты в Кеноши. США на пороге революции?
Протесты в Кеноши. США на пороге революции?
Мария Колесникова: "Моя позиция по Крыму? Озвучу официальную Беларуси. Де-факто Крым – территория России, де-юре – Украины"
Мария Колесникова: "Моя позиция по Крыму? Озвучу официальную Беларуси. Де-факто Крым – территория России, де-юре – Украины"
​Кандидатка в мери Києва Верещук "політала" над "мостом Кличка" з зеленою парасолькою
​Кандидатка в мери Києва Верещук "політала" над "мостом Кличка" з зеленою парасолькою
ГоловнаПолітика

США закликали Росію вивести війська та зброю з України

Американське посольство опублікувало заяву до шостої річниці підписання Мінського протоколу.

США закликали Росію вивести війська та зброю з України
Фото: cit.ua

Сполучені Штати Америки закликали Росію вивести зброю та війська з України. Заяву опублікувало посольство США в Україні до шостої річниці підписання Мінського протоколу. 

"У шосту річницю підписання Мінського протоколу ми закликаємо Росію повністю виконати свої зобов'язання, вивести з України зброю та сили, які вона очолює, та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами", - йдеться у повідомленні посольства у фейсбук.

У заяві відзначили, що підтримка суверенітету та територіальної цілісності України з боку США залишається непорушною.

Нагадаємо, Мінський протокол був підписаний 5 вересня 2014 року і передбачав припинення бойових дій на території Донбасу. 

19 вересня того ж року учасники контактної групи у Мінську підписали Меморандум про виконання положень Протоколу, який передбачав зупинку військ на поточній лінії зіткнення, встановлення 30-кілометрової зони безпеки, відведення важкого озброєння.

11-12 лютого 2015 року було підписано другу Мінську угоду (комплекс заходів з виконання Мінських угод). Документ узгодили керівники Німеччини, Франції, України, Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписала Тристороння контактна група.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також