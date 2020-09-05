США закликали Росію вивести війська та зброю з України

Сполучені Штати Америки закликали Росію вивести зброю та війська з України. Заяву опублікувало посольство США в Україні до шостої річниці підписання Мінського протоколу.

"У шосту річницю підписання Мінського протоколу ми закликаємо Росію повністю виконати свої зобов'язання, вивести з України зброю та сили, які вона очолює, та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами", - йдеться у повідомленні посольства у фейсбук.

У заяві відзначили, що підтримка суверенітету та територіальної цілісності України з боку США залишається непорушною.

Нагадаємо, Мінський протокол був підписаний 5 вересня 2014 року і передбачав припинення бойових дій на території Донбасу.

19 вересня того ж року учасники контактної групи у Мінську підписали Меморандум про виконання положень Протоколу, який передбачав зупинку військ на поточній лінії зіткнення, встановлення 30-кілометрової зони безпеки, відведення важкого озброєння.

11-12 лютого 2015 року було підписано другу Мінську угоду (комплекс заходів з виконання Мінських угод). Документ узгодили керівники Німеччини, Франції, України, Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписала Тристороння контактна група.