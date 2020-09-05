Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф"

Чи задоволений зараз пан Цебрій закриттям кордонів? Які обмеження діятимуть в Умані під час святкування Рош га-Шана? Чи дійсно місто весь рік живе на прибутки, отримані під час масового приїзду паломників-хасидів, і чи не призведе цьогорічна заборона до утворення дірки в місцевому бюджеті? Яка нині в місті ситуація із захворюваністю на Covid-19 і готовністю до можливого зростання кількості хворих? Відповіді на ці та інші питання - в ексклюзивному інтерв’ю з міським головою Умані Олександром Цебрієм.

Правда, під Офіс президента Олександр Цебрій приїхав 17 серпня - коли уряд уже ухвалив рішення про обмеження допуску хасидів до Умані. За кілька днів міський голова повернувся додому. Чи досяг він тоді домовленостей із центральною владою? Редакція LB.ua намагалася з’ясувати це питання, утім чиновник переніс інтерв’ю. Тепер ми зустрілися на з’їзді партії “Пропозиція” .

До кінця вересня уряд заборонив в'їзд в Україну іноземців і закрив міжнародне регулярне пасажирське сполучення. Ця заборона автоматично поширилася і на паломників-хасидів, які щороку прибувають в Умань на свято Рош га-Шана (воно триває з 18 по 20 вересня).

Фото: facebook/Олександр Цебрій

"М’яко кажучи, рішення уряду про заборону на в’їзд не зовсім професійне"

На 18 серпня у нас з вами було заплановане інтерв’ю. Ви тоді ночували під Офісом президента, вимагаючи заборонити хасидам в’їзд до Умані на святкування Рош га-Шана. Ви його чи то скасували, чи то перенесли. Я правильно розумію, що саме тоді ухвалювалося рішення про заборону на в’їзд для іноземців? І саме через це ми з вами тоді не зустрілися?

Так. Тоді приймалося це рішення. Були перемовини в Офісі президента. Я зустрічався з вищим керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Ми відпрацьовували механізм, щоб зробити заборону на в’їзд для іноземців з “червоної зони”. Я поділився своїм баченням, баченням уманчан. Ми говорили про те, що можемо зробити спільно з МВС за сприяння Офісу президента, щоб убезпечити не тільки уманчан, а й усіх мешканців України.

Рішення уряду про заборону на в’їзд для іноземців напряму пов’язане з приїздом паломників?

Якщо термін закінчення дії рішення - кінець вересня, то ймовірно, що це так.

Обмеження діятимуть із 28 серпня до 28 вересня.

Я не буду стверджувати на 100%. Але ймовірно, так.

Фото: Lb.ua

Зрозуміло, що пандемія триває. Але рішення уряду про заборону на в’їзд створило купу проблем як для громадян України, які опинилися заручниками ситуації, так і для тих іноземців, на яких тут чекали. Вам це рішення не здається не зовсім співмірним і адекватним?

М’яко кажучи, це рішення не зовсім професійне. Повністю зачиняти країну для в’їзду іноземців - це не зовсім те, чого ми хотіли. Ми хотіли, щоб органам місцевого самоврядування, тобто нам, дали більше повноважень, щоб ми вирішували, як вони можуть потрапляти на територію, в який спосіб може відбуватися святкування. Це мало стосуватися саме проблематики одного міста. Це не мала бути проблема для всієї країни. Але коли є заборона візиту з червоної зони, то я вважаю, що це дійсно правильне рішення.

Крім того, воно було відкореговане. Спочатку була постанова Кабміну від 26 серпня. Потім внесли зміни, згідно з якими люди, які проїжджають транзитом, можуть перебувати до двох діб. Ще там були дурниці... Я звернувся з вимогою усунути ці незрозумілі для мене колізії. На сьогодні ми маємо чітку заборону візиту людей з червоної зони.

“Буде повне ПЛР-тестування. За наявності довідок паломники-хасиди зможуть вільно перебувати на території міста”

Скільки паломників-хасидів приїхали до Умані до того, як заборона набрала чинності?

Точної кількості тих людей не знає ніхто, на превеликий жаль. Тому я наполягав, а тепер категорично наполягаю на тому, щоб був єдиний центр комунікації серед самих паломників-хасидів на території міста, щоб вони працювали з органами місцевого самоврядування і мали всю необхідну інформацію.

Я поставив чітку вимогу, щоб іноземці з червоної зони, які вже потрапили на територію Умані, пройшли тести на наявність чи відсутність коронавірусу. Станом на вчора - шість підтверджених випадків у паломників-хасидів. Перебіг хвороби в них був безсимптомним.

Фото: facebook/Олександр Цебрій

Які обмеження нині в Умані вже діють, а які планують запровадити?

Учора Уманська міська рада проголосувала за створення контрольно-пропускних пунктів на території паломництва. Це не в’їзд в Умань. Там будуть працювати поліція, ДСНС, лікарі, представники органів місцевого самоврядування. За потреби і громадські формування будуть задіяні. Буде проведене повне ПЛР-тестування і за наявності довідок люди зможуть вільно перебувати на території міста.

Хоча якби на це відреагували ще кілька місяців тому, усе було б набагато цивілізованіше.

Доволі поширена думка: паломники приносять Умані кошти, і місто живе на них весь рік.

Є багато міфів. Один з них - те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів. В абсолютних цифрах надходжень до місцевого бюджету за рік - це 7,5 мільйонів гривень. Тільки на прибирання ми виділяємо 2,5 мільйони гривень, і ще є певні складові з місцевого бюджету. Тобто це не критичні кошти для місцевого бюджету.

Люди ж отримують кошти - здають житло, надають послуги. Це нормально. Люди повинні заробляти. Але не всупереч вимогам лікарів і не всупереч заходам карантину. Для мене пріоритет - здоров’я і життя уманчан.

Фото: facebook/Олександр Цебрій

Дірки в нашому бюджеті не буде. Ми не закладали в місцевий бюджет дохідну частину від паломництва

У світлі децентралізації. Ці гроші раніше лишалися у вас? Чи ви передавали кошти в Київ?

Я не знаю, які кошти хто кому передавав на Київ. До місцевого бюджету надходять кошти з податків, які сплачують місцеві жителі, задіяні у святкуванні. Це наш муніципальний податок.

Було б ще значно більше коштів, якби в нас були легалізовані всі готелі в мікрорайоні паломництва. На жаль, там 95% готелів нелегальні і працюють усупереч законодавству. Паломники-хасиди, які є власниками цих готелів, не поспішають їх легалізовувати, бо розуміють, що муситимуть платити “на біло” податки. Вони не хочуть це робити, незважаючи на мої заклики.

Можемо спрогнозувати, яка буде дірка в бюджеті міста цього року, коли, очевидно, тих 5 000 - 10 000 паломників не приїдуть?

Дірки в нашому бюджеті не буде. Ми зі самого початку, коли прогнозували місцевий бюджет, не закладали дохідну частину від паломництва. Але може бути, відведи Господь, колосальна дірка в бюджеті, якщо буде спалах коронавірусу.

Зараз в Умані росте захворюваність на COVID-19?

Учора тільки було шість позитивних на COVID-19 паломників. Є велике коло контактних осіб. Зараз наші медики працюють згідно з відповідним алгоритмом.

Фото: facebook/Олександр Цебрій

Наше інфекційне відділення переповнене: на 14 ліжок - 18 хворих

Місця в лікарні є?

Наша Уманська міська клінічна лікарня, її інфекційне відділення, має змогу прийняти мешканців Умані і п’яти прилеглих районів, оскільки вона є опорною. Вона розрахована на 35 ліжок. Тільки 14 з них - у боксованих відділеннях. Вони придатні для того, щоб лікувати хворих на коронавірус. На 14 ліжок у нас на сьогодні 18 хворих. Наше інфекційне відділення переповнене. Тому ситуацію, коли може статися спалах коронавірусу, я навіть боюся уявити.

У травні голова Черкаської ОДА в інтерв’ю LB.ua сказав, що область забезпечена засобами захисту на 80%. Яка ситуація із цим зараз в Умані? І з засобами захисту, і з апаратами ШВЛ.

Повна потреба наших лікарів нами абсолютно профінансована. Закуплені всі без винятку препарати, дезінфікуючі засоби, засоби індивідуального захисту. Також апарати ШВЛ. Відновлена подача кисню в наших відділеннях. Ми на все це виділили кошти, але, на жаль, з місцевого бюджету. Центральна влада жодної копійки на цю справу не дала.

Скільки уряд вам обіцяв грошей на боротьбу з коронавірусом і скільки виділив?

Я навіть не буду це коментувати. Бо всі кошти без винятку були надані з місцевого бюджету. Боюся помилитися. Це було 20 000 масок чи 30 000 масок. Це все, що було видано з державного бюджету. Решта - це місцевий бюджет, наші спонсори та небайдужі уманчани. Наш бізнес був на жорсткому карантині, але підприємці виділяли останню копійку для того, щоб зберегти здоров’я громади. Я не хочу, щоб наше місто потрапило в червону зону. Я не хочу, щоб у нас був жорсткий карантин. Тому я все робитиму, щоб не було спалаху.

Фото: facebook/Олександр Цебрій

Надбавки медикам виплачують?

Я можу сказати про надбавки медикам з місцевого бюджету. Як тільки був перший хворий, депутати проголосували за те, щоб кожен медичний працівник який працює з хворими на коронавірус, отримував 10 000 гривень доплати кожного місяця.

Допомога із “коронавірусного фонду”? Я нічого про це не знаю

Але ж є так званий “коронавірусний фонд”. Згідно з відповіддю Мінфіну на запит журналістів видання StateWatch, із цього фонду Міністерство охорони здоров’я отримало 8,3 мільярда. Із цієї суми майже 3 мільярди мали піти на закупівлю лабораторного обладнання та на доплати медикам.

Я нічого про це не знаю. Я не хочу це коментувати. Я говорю про ті гроші, які виділяються з місцевого бюджету.

Ви не знаєте? Чи не хочете це коментувати, бо нічого не отримали?

Я не хочу це коментувати.

Повертаючись до вашого візиту під Офіс президента. Президент до вас тоді так і не вийшов?

Не вийшов.

Фото: facebook/Олександр Цебрій

А чому ви зверталися до президента? У вас була вимога: обмежити в’їзд до Умані паломників-хасидів. Це не його повноваження. Це повноваження уряду.

Хронологія подій була така. Рішенням державної комісії ТЕБ і НС від 11 серпня паломникам дозволили в’їжджати на територію Умані. Їх очікувалося від 5 000 до 10 000 тисяч. Я був запрошений на засідання ТЕБ і НС у Черкаській області. Тодішній очільник ОДА, якого, до речі, звільнили з незрозумілих причин, порушував питання перед головуючим стосовно критичної ситуації, яка може виникнути в Умані. Тричі перервали його виступ і сказали, що це питання вже вирішене. Я не дочекався закінчення цього театру і поїхав одразу до Офісу президента. Давайте згадаємо, хто такий президент? Це гарант Конституції і людина, яка відповідає за життя і здоров'я українців.

Якщо на засіданні ТЕБ і НС, де головує прем’єр, питання не вирішується, то не потрібно мені їхати під Кабінет Міністрів. Я відразу поїхав до президента як до гаранта, який може втрутитися в цей процес. Але, на жаль, за дві доби президента я там не зустрів.

У нас часто думають, що президент відповідає за все. Але це не так. З вашого боку вимагати зустрічі із президентом стосовно питання, яке не входить у його повноваження - це не популізм?

Мені здаються популізмом рішення уряду, позиція деяких міністрів і позиція президента з приводу цієї ситуації. Якби не було чіткої позиції уманчан, якби її не було в мене, якби ми не підняли це питання на найвищий рівень, таке рішення не було б зараз ухвалене.

Ви знайомі з Сергієм Трофімовим?

Не знайомий. Я чув, що така людина є.

Фото: facebook/Олександр Цебрій

Це перший заступник керівника Офісу президента, відповідальний за регіональну політику. Ви не комунікували з ним? Це ж його повноваження більше.

Можливо. Успіхів йому в його праці.

І насамкінець. Ми з вами зустрілися на з’їзді партії “Пропозиція”. Її ще називають “партією мерів”, бо до її складу входять, зокрема, міські голови Дніпра, Черкас, Миколаєва, Житомира, Кропивницького, Чернівців і Каховки. Ну і ви, вочевидь. Чому?

Мені з ними комфортно. У мене були пропозиції піти від різних політичних сил, у мене є рейтинг, є підтримка, я багато чого зробив. Але я не хотів.

Хто вам пропонував?

Не хочу говорити. Але я пішов от зараз і не жалкую.

Чому ви обрали “Пропозицію”?

Я знаю, що за цих людей мені соромно не буде. І я їх так само не підведу.