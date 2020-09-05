Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф"

"М’яко кажучи, рішення уряду про заборону на в’їзд не зовсім професійне"
На 18 серпня у нас з вами було заплановане інтерв’ю. Ви тоді ночували під Офісом президента, вимагаючи заборонити хасидам в’їзд до Умані на святкування Рош га-Шана. Ви його чи то скасували, чи то перенесли. Я правильно розумію, що саме тоді ухвалювалося рішення про заборону на в’їзд для іноземців? І саме через це ми з вами тоді не зустрілися?
Так. Тоді приймалося це рішення. Були перемовини в Офісі президента. Я зустрічався з вищим керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Ми відпрацьовували механізм, щоб зробити заборону на в’їзд для іноземців з “червоної зони”. Я поділився своїм баченням, баченням уманчан. Ми говорили про те, що можемо зробити спільно з МВС за сприяння Офісу президента, щоб убезпечити не тільки уманчан, а й усіх мешканців України.
Рішення уряду про заборону на в’їзд для іноземців напряму пов’язане з приїздом паломників?
Якщо термін закінчення дії рішення - кінець вересня, то ймовірно, що це так.
Обмеження діятимуть із 28 серпня до 28 вересня.
Я не буду стверджувати на 100%. Але ймовірно, так.
Зрозуміло, що пандемія триває. Але рішення уряду про заборону на в’їзд створило купу проблем як для громадян України, які опинилися заручниками ситуації, так і для тих іноземців, на яких тут чекали. Вам це рішення не здається не зовсім співмірним і адекватним?
М’яко кажучи, це рішення не зовсім професійне. Повністю зачиняти країну для в’їзду іноземців - це не зовсім те, чого ми хотіли. Ми хотіли, щоб органам місцевого самоврядування, тобто нам, дали більше повноважень, щоб ми вирішували, як вони можуть потрапляти на територію, в який спосіб може відбуватися святкування. Це мало стосуватися саме проблематики одного міста. Це не мала бути проблема для всієї країни. Але коли є заборона візиту з червоної зони, то я вважаю, що це дійсно правильне рішення.
Крім того, воно було відкореговане. Спочатку була постанова Кабміну від 26 серпня. Потім внесли зміни, згідно з якими люди, які проїжджають транзитом, можуть перебувати до двох діб. Ще там були дурниці... Я звернувся з вимогою усунути ці незрозумілі для мене колізії. На сьогодні ми маємо чітку заборону візиту людей з червоної зони.
“Буде повне ПЛР-тестування. За наявності довідок паломники-хасиди зможуть вільно перебувати на території міста”
Скільки паломників-хасидів приїхали до Умані до того, як заборона набрала чинності?
Точної кількості тих людей не знає ніхто, на превеликий жаль. Тому я наполягав, а тепер категорично наполягаю на тому, щоб був єдиний центр комунікації серед самих паломників-хасидів на території міста, щоб вони працювали з органами місцевого самоврядування і мали всю необхідну інформацію.
Я поставив чітку вимогу, щоб іноземці з червоної зони, які вже потрапили на територію Умані, пройшли тести на наявність чи відсутність коронавірусу. Станом на вчора - шість підтверджених випадків у паломників-хасидів. Перебіг хвороби в них був безсимптомним.
Які обмеження нині в Умані вже діють, а які планують запровадити?
Учора Уманська міська рада проголосувала за створення контрольно-пропускних пунктів на території паломництва. Це не в’їзд в Умань. Там будуть працювати поліція, ДСНС, лікарі, представники органів місцевого самоврядування. За потреби і громадські формування будуть задіяні. Буде проведене повне ПЛР-тестування і за наявності довідок люди зможуть вільно перебувати на території міста.
Хоча якби на це відреагували ще кілька місяців тому, усе було б набагато цивілізованіше.
Доволі поширена думка: паломники приносять Умані кошти, і місто живе на них весь рік.
Є багато міфів. Один з них - те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів. В абсолютних цифрах надходжень до місцевого бюджету за рік - це 7,5 мільйонів гривень. Тільки на прибирання ми виділяємо 2,5 мільйони гривень, і ще є певні складові з місцевого бюджету. Тобто це не критичні кошти для місцевого бюджету.
Люди ж отримують кошти - здають житло, надають послуги. Це нормально. Люди повинні заробляти. Але не всупереч вимогам лікарів і не всупереч заходам карантину. Для мене пріоритет - здоров’я і життя уманчан.
Дірки в нашому бюджеті не буде. Ми не закладали в місцевий бюджет дохідну частину від паломництва
У світлі децентралізації. Ці гроші раніше лишалися у вас? Чи ви передавали кошти в Київ?
Я не знаю, які кошти хто кому передавав на Київ. До місцевого бюджету надходять кошти з податків, які сплачують місцеві жителі, задіяні у святкуванні. Це наш муніципальний податок.
Було б ще значно більше коштів, якби в нас були легалізовані всі готелі в мікрорайоні паломництва. На жаль, там 95% готелів нелегальні і працюють усупереч законодавству. Паломники-хасиди, які є власниками цих готелів, не поспішають їх легалізовувати, бо розуміють, що муситимуть платити “на біло” податки. Вони не хочуть це робити, незважаючи на мої заклики.
Можемо спрогнозувати, яка буде дірка в бюджеті міста цього року, коли, очевидно, тих 5 000 - 10 000 паломників не приїдуть?
Дірки в нашому бюджеті не буде. Ми зі самого початку, коли прогнозували місцевий бюджет, не закладали дохідну частину від паломництва. Але може бути, відведи Господь, колосальна дірка в бюджеті, якщо буде спалах коронавірусу.
Зараз в Умані росте захворюваність на COVID-19?
Учора тільки було шість позитивних на COVID-19 паломників. Є велике коло контактних осіб. Зараз наші медики працюють згідно з відповідним алгоритмом.
Наше інфекційне відділення переповнене: на 14 ліжок - 18 хворих
Місця в лікарні є?
Наша Уманська міська клінічна лікарня, її інфекційне відділення, має змогу прийняти мешканців Умані і п’яти прилеглих районів, оскільки вона є опорною. Вона розрахована на 35 ліжок. Тільки 14 з них - у боксованих відділеннях. Вони придатні для того, щоб лікувати хворих на коронавірус. На 14 ліжок у нас на сьогодні 18 хворих. Наше інфекційне відділення переповнене. Тому ситуацію, коли може статися спалах коронавірусу, я навіть боюся уявити.
У травні голова Черкаської ОДА в інтерв’ю LB.ua сказав, що область забезпечена засобами захисту на 80%. Яка ситуація із цим зараз в Умані? І з засобами захисту, і з апаратами ШВЛ.
Повна потреба наших лікарів нами абсолютно профінансована. Закуплені всі без винятку препарати, дезінфікуючі засоби, засоби індивідуального захисту. Також апарати ШВЛ. Відновлена подача кисню в наших відділеннях. Ми на все це виділили кошти, але, на жаль, з місцевого бюджету. Центральна влада жодної копійки на цю справу не дала.
Скільки уряд вам обіцяв грошей на боротьбу з коронавірусом і скільки виділив?
Я навіть не буду це коментувати. Бо всі кошти без винятку були надані з місцевого бюджету. Боюся помилитися. Це було 20 000 масок чи 30 000 масок. Це все, що було видано з державного бюджету. Решта - це місцевий бюджет, наші спонсори та небайдужі уманчани. Наш бізнес був на жорсткому карантині, але підприємці виділяли останню копійку для того, щоб зберегти здоров’я громади. Я не хочу, щоб наше місто потрапило в червону зону. Я не хочу, щоб у нас був жорсткий карантин. Тому я все робитиму, щоб не було спалаху.
Надбавки медикам виплачують?
Я можу сказати про надбавки медикам з місцевого бюджету. Як тільки був перший хворий, депутати проголосували за те, щоб кожен медичний працівник який працює з хворими на коронавірус, отримував 10 000 гривень доплати кожного місяця.
Допомога із “коронавірусного фонду”? Я нічого про це не знаю
Але ж є так званий “коронавірусний фонд”. Згідно з відповіддю Мінфіну на запит журналістів видання StateWatch, із цього фонду Міністерство охорони здоров’я отримало 8,3 мільярда. Із цієї суми майже 3 мільярди мали піти на закупівлю лабораторного обладнання та на доплати медикам.
Я нічого про це не знаю. Я не хочу це коментувати. Я говорю про ті гроші, які виділяються з місцевого бюджету.
Ви не знаєте? Чи не хочете це коментувати, бо нічого не отримали?
Я не хочу це коментувати.
Повертаючись до вашого візиту під Офіс президента. Президент до вас тоді так і не вийшов?
Не вийшов.
А чому ви зверталися до президента? У вас була вимога: обмежити в’їзд до Умані паломників-хасидів. Це не його повноваження. Це повноваження уряду.
Хронологія подій була така. Рішенням державної комісії ТЕБ і НС від 11 серпня паломникам дозволили в’їжджати на територію Умані. Їх очікувалося від 5 000 до 10 000 тисяч. Я був запрошений на засідання ТЕБ і НС у Черкаській області. Тодішній очільник ОДА, якого, до речі, звільнили з незрозумілих причин, порушував питання перед головуючим стосовно критичної ситуації, яка може виникнути в Умані. Тричі перервали його виступ і сказали, що це питання вже вирішене. Я не дочекався закінчення цього театру і поїхав одразу до Офісу президента. Давайте згадаємо, хто такий президент? Це гарант Конституції і людина, яка відповідає за життя і здоров'я українців.
Якщо на засіданні ТЕБ і НС, де головує прем’єр, питання не вирішується, то не потрібно мені їхати під Кабінет Міністрів. Я відразу поїхав до президента як до гаранта, який може втрутитися в цей процес. Але, на жаль, за дві доби президента я там не зустрів.
У нас часто думають, що президент відповідає за все. Але це не так. З вашого боку вимагати зустрічі із президентом стосовно питання, яке не входить у його повноваження - це не популізм?
Мені здаються популізмом рішення уряду, позиція деяких міністрів і позиція президента з приводу цієї ситуації. Якби не було чіткої позиції уманчан, якби її не було в мене, якби ми не підняли це питання на найвищий рівень, таке рішення не було б зараз ухвалене.
Ви знайомі з Сергієм Трофімовим?
Не знайомий. Я чув, що така людина є.
Це перший заступник керівника Офісу президента, відповідальний за регіональну політику. Ви не комунікували з ним? Це ж його повноваження більше.
Можливо. Успіхів йому в його праці.
І насамкінець. Ми з вами зустрілися на з’їзді партії “Пропозиція”. Її ще називають “партією мерів”, бо до її складу входять, зокрема, міські голови Дніпра, Черкас, Миколаєва, Житомира, Кропивницького, Чернівців і Каховки. Ну і ви, вочевидь. Чому?
Мені з ними комфортно. У мене були пропозиції піти від різних політичних сил, у мене є рейтинг, є підтримка, я багато чого зробив. Але я не хотів.
Хто вам пропонував?
Не хочу говорити. Але я пішов от зараз і не жалкую.
Чому ви обрали “Пропозицію”?
Я знаю, що за цих людей мені соромно не буде. І я їх так само не підведу.