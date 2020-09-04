Проти Кличка проводять масштабну кампанію, – Комітет виборців України

Останнім часом в Києві поширювались два видання з багатотисячним накладом із елементами чорного PR щодо міського голови Києва.

Проти очільника Києва Віталія Кличка напередодні місцевих виборів проводять масштабну кампанію.

Про це повідомив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель на пресконференції в Інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна".

За словами Кошеля, останнім часом в Києві поширювались два видання з багатотисячним накладом із елементами чорного PR щодо міського голови Києва.

"Перше це інформаційна листівка народного депутата Олександра Дубінського яка ззовні нагадує газету на 8 сторінок, де були поширені елементи чорного PR проти Київського міського голови Віталія Кличка. Наклад газети достатньо великий - це 15 тисяч і практика показує що неофіційні наклади можуть бути значно більше, або додруковуються. Тобто, Олександр Дубінський працює не лише в форматі телеграм-канала, активні і старі технології з елементами чорного PR активно використовуються", - зазначив Олексій Кошель.

Другою газетою, що містила ознаки чорного PR проти Віталія Кличка була газета політичної партії "Рідна країна".

Як повідомлялось раніше, за результатами соцопитувань Віталій Кличко є лідером виборчих перегонів за посаду мера Києва – за нього готові віддати голоси 44% тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні. Дослідження проводилось соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві, було опитано 2025 респондентів.