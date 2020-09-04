Проти Кличка проводять масштабну кампанію, – Комітет виборців України

Проти очільника Києва Віталія Кличка напередодні місцевих виборів проводять масштабну кампанію.
Про це повідомив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель на пресконференції в Інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна".
За словами Кошеля, останнім часом в Києві поширювались два видання з багатотисячним накладом із елементами чорного PR щодо міського голови Києва.
"Перше це інформаційна листівка народного депутата Олександра Дубінського яка ззовні нагадує газету на 8 сторінок, де були поширені елементи чорного PR проти Київського міського голови Віталія Кличка. Наклад газети достатньо великий - це 15 тисяч і практика показує що неофіційні наклади можуть бути значно більше, або додруковуються. Тобто, Олександр Дубінський працює не лише в форматі телеграм-канала, активні і старі технології з елементами чорного PR активно використовуються", - зазначив Олексій Кошель.
Другою газетою, що містила ознаки чорного PR проти Віталія Кличка була газета політичної партії "Рідна країна".
Як повідомлялось раніше, за результатами соцопитувань Віталій Кличко є лідером виборчих перегонів за посаду мера Києва – за нього готові віддати голоси 44% тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні. Дослідження проводилось соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві, було опитано 2025 респондентів.