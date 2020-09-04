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Митна служба заявила про погрози її керівництву

"Знайте: ваші очікування даремні! «Домовитися» не вийде!"

Митна служба заявила про погрози її керівництву
Фото: business.ua

Останніми днями керівництво Державної митної служби отримує численні повідомлення з погрозами фізичною розправою. Усі зафіксовані факти будуть передані до правоохоронних органів.

Повідомлення про це опубліковане на сторінці Державної митної служби у фейсбуці.

"Разом із прямими погрозами в хід пішов саботаж. Ми фіксуємо спроби штучного затримання вантажів без належного оформлення. За ними стоять саме ті, хто зараз нервово шукає шляхів для незаконних «домовленостей» і особистих вигідних умов, що суперечать законодавству. ... Ми вимагатимемо покарання для тих, хто ставить під загрозу безпеку наших колег та хоче обійти Закон України в інтересах власної кишені", - заявляють у Митній службі.

Наголошується, що керівництво ДМС робить усе можливе, аби стабілізувати ситуацію, яку "намагаються розхитати творці «сірих» схем".

"Наша мета: привести роботу всіх учасників галузі до єдиних умов. Виключень, всупереч погрозам та корупційним схемам, не буде! Знайте: ваші очікування даремні! «Домовитися» не вийде!", - заявляють у Митній службі.

Нагадаємо, 19 серпня Кабмін змінив тимчасового голову Митної служби. Т.в.о. голови ДМС став заступник голови Андрій Павловський.

У квітні Кабмін звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби.

15 травня Митна служба звільнила керівників половини митниць. Як зазначив тоді міністр фінансів Сергій Марченко, кадрові зміни в Митній службі триватимуть доти, поки митниця не запрацює належним чином з висококваліфікованими і добропорядними працівниками.

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