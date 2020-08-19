Кабмін змінив тимчасового голову Митної служби

Тимчасово виконувати обов'язки голови Державної митної служби України буде заступник голови ДМС Андрій Павловський.
Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
За його словами, таке рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів.
"Павловський Андрій Віталійович призначений тимчасово виконуючим обовʼязки голови Державної митної служби України", - написав Гончаренко.
Павловський був призначений заступником голови Державної митної служби 3 червня.
Також Кабмін прийняв проєкт розпорядження про звільнення Ігоря Муратова від виконання обов'язків голови ДМС України.
Нагадаємо, у квітні Кабмін звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби і призначив тимчасовим виконувачем обов'язків Муратова.