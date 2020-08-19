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Кабмін змінив тимчасового голову Митної служби

Т.в.о. голови Державної митної служби України буде заступник голови ДМС Андрій Павловський.

Кабмін змінив тимчасового голову Митної служби
Фото: business.ua

Тимчасово виконувати обов'язки голови Державної митної служби України буде заступник голови ДМС Андрій Павловський.

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, таке рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів.

"Павловський Андрій Віталійович призначений тимчасово виконуючим обовʼязки голови Державної митної служби України", - написав Гончаренко.

Павловський був призначений заступником голови Державної митної служби 3 червня.

Також Кабмін прийняв проєкт розпорядження про звільнення Ігоря Муратова від виконання обов'язків голови ДМС України.

Нагадаємо, у квітні Кабмін звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби і призначив тимчасовим виконувачем обов'язків Муратова.

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