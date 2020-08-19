Кабмін змінив тимчасового голову Митної служби

Т.в.о. голови Державної митної служби України буде заступник голови ДМС Андрій Павловський.

Тимчасово виконувати обов'язки голови Державної митної служби України буде заступник голови ДМС Андрій Павловський.

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, таке рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів.

"Павловський Андрій Віталійович призначений тимчасово виконуючим обовʼязки голови Державної митної служби України", - написав Гончаренко.

Павловський був призначений заступником голови Державної митної служби 3 червня.

Також Кабмін прийняв проєкт розпорядження про звільнення Ігоря Муратова від виконання обов'язків голови ДМС України.

Нагадаємо, у квітні Кабмін звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби і призначив тимчасовим виконувачем обов'язків Муратова.