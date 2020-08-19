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Адвокат Новіков прокоментував повторний арешт картин Порошенка

Він зазначив, що це рішення також буде оскаржуватися. 

Адвокат Новіков прокоментував повторний арешт картин Порошенка
Ілля Новіков
Фото: Макс Требухов

На думку адвоката Іллі Новікова, рішення Печерського суду про повторний арешт картин з колекції Петра Порошенка, який вже був визнаний незаконним в апеляційній інстанції, свідчить про те, що в Офісі президента не готові визнавати свої помилки і "давати задню".

Він зауважує, що це відбувається у цілковитій стилістиці Путіна, повідомили на сайті партії "Європейська солідарність".

"Сама собою ситуація, коли Печерський суд повторно приймає рішення про арешт майна в скандальній справі, у якій рішення одного разу було визнане повністю незаконним апеляційним судом , – це не сенсація. З моєї точки зору, важливо в цій ситуації те, що після того грандіозного скандалу, який був у першій половині літа і який закінчився фактичною капітуляцією Офісу генерального прокурора в тому ж Печерському суді, коли вони відмовилися від своєї позиції в суді. Ті самі люди, той самий прокурор йде повторно з цим новим клопотанням про арешт майна", – зауважив адвокат.

"Тобто важливо не те, що вирішив Печерський суд, а те, що Офіс генпрокурора, звісно, в координації з іншими структурами, вирішили продовжити те, що вони почали", – зазначає Новіков.

Він підкреслив, що всі такі рішення будуть оскаржуватися. 

"Це для нас рутинна ситуація. Я думаю, що з цим новим арештом буде те саме, що й з попереднім. Це може зайняти кілька тижнів, місяців, але результат буде той самий", – переконаний Новіков.

Нагадаємо, що 6 серпня Київський апеляційний суд задовольнив скаргу адвоката п’ятого президента України Петра Порошенка Ігоря Голованя і скасував арешт картин з родинної колекції, які експонуються в Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара». 

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