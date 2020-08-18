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Нардеп Нагорняк заявив, що Міненергетики змінило постанову уряду щодо "Енергоатому" на користь конкурентів на ринку

"Слуга народу" Сергій Нагорняк звернувся з листом до президента Володимира Зеленського. 

Нардеп Нагорняк заявив, що Міненергетики змінило постанову уряду щодо "Енергоатому" на користь конкурентів на ринку
Фото: Л.Кучер

Міненерго під час доопрацювання постанови уряду щодо дозволу "Енергоатому" продавати електроенергію за двосторонніми договорами додало пункт, який змінює суть постанови і грає на руку конкурентам.

Про це у листі президенту Володимиру Зеленському повідомив нардеп "Слуги народу" Сергій Нагорняк, пише "Європейська правда"

"5 серпня т.в.о. міністра енергетики Буславець на засіданні уряду...виступила з ініціативою прийняти постанову з 3-денним доопрацюванням... 12 серпня на сайті КМУ був оприлюднений текст вже прийнятої і доопрацьованої постанови. Цей текст кардинально відрізняється від проєкту, що був оприлюднений 4 серпня", - пише депутат.

За словами нардепа, у доопрацьованій редакції додався пункт № 9 з новою формулою, за якою "НАЕК "Енергоатом" буде змушений виходити на вільний ринок електроенергії із пропозицією ціни, що значно вища ніж середня по ринку, а отже не зможе реалізувати цю продукцію.

Нагорняк стверджує, що цей пункт не погоджували органи влади та секретаріат Енергетичного співтовариства.

"Розроблено, погоджено…проголосовано урядом один проєкт положення, але для набрання чинності пропонується інший проєкт положення, практично протилежний за суттю. Це не що інше як службове підроблення нормативно-правового акта", - пише Нагорняк.

За його словами шукати "замовників службового підроблення" треба серед інших учасників ринку, для яких вигідно виведення з вільного ринку електричної енергії "НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго".

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України на початку серпня вніс зміни до спецобов'язків учасників ринку електроенергії. Згідно з постановою, "Енергоатом" буде продавати електроенергію в обсягах, необхідних для потреб населення на території ОЕС України, за ціною 10 грн за МВт, а інший обсяг - на різних сегментах ринку на ринкових умовах.

"Енергоатом" виступає проти остаточного варіанту урядової постанови, зауважуючи, що там з'явився дискримінаційний пункт, якого не було у проєкті постанови.

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