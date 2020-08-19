"Слуга народу" пропонує оголосити конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України

Верховна Рада зареєструвала законопроєкт про оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України.

Ініціаторами законопроєкту є нардепи "Слуги народу" Андрій Клочко, Аліна Загоруйко, Дмитро Чорний, спікер парламенту Дмитро Разумков та його перший заступник Руслан Стефанчук, а також заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко.

Інформація про реєстрацію законопроєкту розміщена на сайті Ради, однак тексту документа поки що немає.

Цей проєкт закону розглядатимуть уже 25 серпня на позачерговій сесії парламенту.

Нагадаємо, що малим Державним Гербом України є Тризуб. Він був затверджений у лютому 1992 року та визначався як головний елемент великого Герба. Однак великого Герба Україна досі не отримала. Геральдисти розробили кілька сотень ескізів, проте жоден з них не був затверджений.

У Конституції Тризуб затверджений як головний елемент великого Державного Герба. У 1996 році Конституційна комісія пропонувала вписати в остаточний проєкт Основного закону тільки один герб, проте в останній момент наявність великого Герба було затверджено в 20 статті.

Того ж року на конкурсі проєкту великого Герба розглянули понад 400 ескізів, але жодного не затвердили. У 2001 році до Ради надійшов проєкт закону "Про великий Державний герб України", який пропонував затвердити зображення на синьому щиті золотого знака Княжої держави Володимира Великого, над щитом - великокняжий вінець і синьо-зелене шатро. По обидва боки мали розміщуватися тримачі щита - золотий лев і козак. Під щитком пропонувалася синьо-жовта стрічка, нижче - колоски пшениці з калиною. Геральдисти відхилили цю пропозицію.

У 2007-2008 роках Мінкультури проводило конкурс проєктів великого Герба. У 2009 році уряд затвердив проєкт великого Державного герба - малий Герб у центрі, по боках - лев і козак, унизу - синьо-жовта стрічка, зверху - княжа корона. Проєкт так і не внесли на розгляд Ради.