Зеленський наклав вето на закон про валютну іпотеку

Документ авторства Дубінського скеровано до парламенту на доопрацювання.

Президент Володимир Зеленський наклав вето на закон №3640 про мораторій на стягнення майна за іпотечними кредитами.

Відповідні дані вказано в картці закону на сайті Верховної Ради.

Закон авторства депутата "Слуги народу" Олександра Дубінського президент направив зі своїми зауваженнями до Верховної Ради.

Закон пропонував продовжити термін мораторію на відчуження житлового майна за прострочені валютні кредити громадян, в тому числі іпотечні, до 1 січня 2022 року.

16 липня парламент 349 голосами "за" продовжив мораторій на стягнення майна українців за валютними іпотечними кредитами до 2022 року.

Раніше Національний банк України закликав нардепів не підтримувати законопроєкт Дубінського, оскільки цей документ забороняє банкам урегулювати проблемні борги валютних позичальників, зокрема 44 тис. договорів на загальну суму 29 млрд грн.

У Нацбанку вважають, що результатом ухвалення законопроєкту буде небажання банків відновлювати іпотечне кредитування.

Наприкінці липня Мін'юст запропонував Зеленському відхилити закон, оскільки, за словами міністра юстиції Дениса Малюськи, він унеможливить стягнення будь-якого майна за борги, що "сильно погіршить бізнес-клімат і створить передумови для великих махінацій".

Валютний мораторій увели в 2014-му. Його прийняття Верховна Рада обґрунтувала російською агресією, економічною кризою і девальвацією гривні. За шість років дії частина позичальників так і не почала обслуговувати кредити.